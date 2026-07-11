Allegri festeggia: il suo cavallo vince il premio Accademia Navale all'ippodromo Caprilli di Livorno

Strong Alpha, il cavallo portacolori di Massimiliano Allegri ha vinto il Premio Accademia Navale, la corsa più importante della serata inaugurale della stagione estiva all'ippodromo Caprilli di Livorno. Un'ottima presenza di pubblico ha caratterizzato la riapertura dell'impianto, in una serata che ha visto come ospite d'onore il comandante dell'Accademia Navale, Alberto Tarabotto, accolto dal sindaco Luca Salvetti. Il cavallo della scuderia di Allegri, già vincitore della Coppa del Mare 2025, con Mario Sanna in sella, è andato al comando e ha dettato il ritmo della gara fino in dirittura dove il rientrante Vola Gesso, ha cercato di superarlo ma è terminato all'incollatura del rivale. Ha ritirato il premio offerto dall'Accademia Navale il padre di Allegri, Agostino.