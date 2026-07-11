Primo infortunato per l'Udinese, si ferma Chakvetadze

Primo grattacapo per la nuova stagione dell'Udinese, iniziata soltanto lunedì scorso: Giorgi Chakvetadze, neo acquisto dalla consorella Watford, è già ai box e ci resterà per alcune settimane. Come informa una nota del club friulano, il centrocampista georgiano ha riportato, durante gli impegni di giugno con la sua nazionale, una frattura al terzo metatarso del piede destro valutata soltanto alla ripresa degli allenamenti a Udine. Il calciatore sta proseguendo il suo iter riabilitativo. Lo stop gli farà probabilmente saltare tutta la preparazione estiva.