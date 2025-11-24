Napoli-Qarabag: Conte punta sul fortino Maradona e insiste sulla difesa a 3 in Champions

Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani sera attende il Qarabag allo stadio Maradona. Dopo la vittoria contro l'Atalanta, la squadra di Antonio Conte cerca conferme per sistemare la deficitaria classifica europea e lo farà affidandosi a due certezze granitiche: l'inviolabilità del proprio stadio e il nuovo-vecchio assetto tattico che ha ridato solidità al gruppo.