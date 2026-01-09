Manna: "Il Var sta penalizzando gli arbitri. Inter? Non è un match scudetto"

Lato mercato, Manna ha precisato: "Stiamo operando a regime controllato - ha ammesso scherzando - siamo attivi e sappiamo dove poter eventualmente migliorare la squadra. Ci facciamo trovare pronti se ci saranno delle opportunità, ma siamo concentrati sul campo". Il direttore sportivo ha parlato anche di un cambiamento che ritiene necessario: "Io penso che il calciomercato in estate debba fermarsi prima dell'inizio del campionato. Il mercato di gennaio a me personalmente non piace, perché è condizionato dalle partite, dalla stagione e penso che il più delle volte si possono fare degli errori piuttosto che migliorare o rafforzare la squadra: anche questo è uno spunto di riflessione che potremmo fare".