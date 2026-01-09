Logo SportMediaset

Manna: "Il Var sta penalizzando gli arbitri. Inter? Non è un match scudetto"

Le parole del direttore sportivo azzurro ai microfoni di Radio CRC

09 Gen 2026 - 17:05

"Sicuramente stiamo vivendo un momento storico non felice per quanto riguarda le vicende arbitrali: è evidente che ci sono dei problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato. Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l'arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal Var". 

Anche Giovanni Manna esterna i suoi malumori per i recenti errori dei direttori di gara nel nostro campionato. In un'intervista a Radio CRC, il direttore sportivo del Napoli ha aggiunto: "Abbiamo sempre sperato e pensato che il Var potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Dopo revisioni così lunghe non riuscire a prendere una decisione corretta e condizionare l'andamento della partita non è ammissibile. Faccio riferimento a quanto successo a noi con il Verona, ma anche a quanto succede in altri campi e per altre squadre".  "Penso che in questo momento anche noi addetti ai lavori dovremmo fare un ragionamento su quello che sta succedendo e su come poter migliorare questa situazione. Oggi sicuramente viviamo un periodo non positivo", sostiene il dirigente. 

Lato mercato, Manna ha precisato: "Stiamo operando a regime controllato - ha ammesso scherzando - siamo attivi e sappiamo dove poter eventualmente migliorare la squadra. Ci facciamo trovare pronti se ci saranno delle opportunità, ma siamo concentrati sul campo". Il direttore sportivo ha parlato anche di un cambiamento che ritiene necessario: "Io penso che il calciomercato in estate debba fermarsi prima dell'inizio del campionato. Il mercato di gennaio a me personalmente non piace, perché è condizionato dalle partite, dalla stagione e penso che il più delle volte si possono fare degli errori piuttosto che migliorare o rafforzare la squadra: anche questo è uno spunto di riflessione che potremmo fare". 

Il Napoli è atteso questa domenica dal big match di San Siro contro i nerazzurri: "Affrontiamo un avversario molto forte che vive il momento migliore della stagione. Sarà una partita complicata, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Non è una partita chiave per lo scudetto quella contro l'Inter, ma è importante come tutte, perché tutte valgono tre punti. Dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi e non farci condizionare da fattori esterni". 

