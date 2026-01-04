Lazio-Napoli, rissa tra Mazzocchi e Marusic. Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

Interviene anche Antonio Conte, che ha assistito in prima persona alla rissa poiché è avvenuta sulla riga laterale del campo: l'allenatore del Napoli cerca di dividere i due, facendo da paciere, ma non ci riesce anche perché intervengono altri giocatori come Lang e Guendouzi. Massa espelle Marusic e Mazzocchi, per la Lazio è la settima espulsione stagionale.