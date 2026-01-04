Lazio-Napoli, rissa tra Mazzocchi e Marusic. Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

© Getty Images
Finale di partita incandescente in Lazio-Napoli: Marusic e Mazzocchi vengono alle mani, Massa li espelle. Interviene anche Conte
La Lazio ha chiuso la partita contro il Napoli in nove uomini. Al 81' il doppio giallo a Noslin (protagonista per di screzio con Rrahmani) ha lasciato i biancocelesti in dieci ma una rissa nel finale del match ha fatto estrarre altri due cartellini, questa volta, rossi all'arbitro Davide Massa. Succede tutto all'87' quando Marusic, pressato forte da Mazzocchi, si libera del pallone verso Provedel e subito dopo tira un calcetto all'avversario. A quel punto l'esterno azzurro reagisce spintonando Marusic, e i due vengono alle mani.
Interviene anche Antonio Conte, che ha assistito in prima persona alla rissa poiché è avvenuta sulla riga laterale del campo: l'allenatore del Napoli cerca di dividere i due, facendo da paciere, ma non ci riesce anche perché intervengono altri giocatori come Lang e Guendouzi. Massa espelle Marusic e Mazzocchi, per la Lazio è la settima espulsione stagionale.