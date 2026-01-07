Napoli, Conte critica l'arbitro: "Rigore e gol annullato sono due valutazioni particolari"

“Non c’è solo delusione. Sono partite che rischi di perdere, ci sono stati questi due episodi negativi per noi in cui potevamo fare meglio". Dopo il pari del Maradona contro il Verona Antonio Conte non ha nulla da rimproverare al suo Napoli per la prestazione, ma se la prende con le decisioni dell'arbitro Marchetti: Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi ci hanno danneggiato, avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi. Anche su Hojlund, non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così, ma andiamo avanti. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, perché sappiamo che è importante".