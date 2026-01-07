Napoli, Conte critica l'arbitro: "Rigore e gol annullato sono due valutazioni particolari"

© Getty Images
Il tecnico azzurro dopo il pari col Verona: "Hojlund non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così"di Marco Mugnaioli
“Non c’è solo delusione. Sono partite che rischi di perdere, ci sono stati questi due episodi negativi per noi in cui potevamo fare meglio". Dopo il pari del Maradona contro il Verona Antonio Conte non ha nulla da rimproverare al suo Napoli per la prestazione, ma se la prende con le decisioni dell'arbitro Marchetti: Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi ci hanno danneggiato, avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi. Anche su Hojlund, non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così, ma andiamo avanti. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, perché sappiamo che è importante".
"Scontro dialettico con l'Inter su chi è favorito? A me non interessa parlarne, poi sulle mie parole voi siete bravi a scatenare un putiferio. Sappiamo di affrontare una squadra forte che in due anni ha giocato due finali di Champions League. Andremo lì con voglia e determinazione, cercando di dare sempre il massimo, sapendo che ci sarà sempre grande attenzione mediatica. Faremo sicuramente la conta dei disponibili come abbiamo fatto oggi. Se recupero qualcuno? Sicuramente Mazzocchi che era qualificato, così da 15 passiamo a 16".
“Non ho detto nulla di strano, ma solo fatto dei complimenti a Inter, Milan e Juventus - ha poi aggiunto il tecnico azzurro - Non ho detto nulla di negativo, ma solo ricordato la storia di questi tre top club. Se dico qualcosa sugli arbitri succede un putiferio, se lo fanno gli altri nulla. Capisco di essere un personaggio mediatico, ma questa cosa mi capita solo in Italia, in Inghilterra no”.