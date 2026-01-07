Logo SportMediaset

DAL CALCIO ALLA FINANZA

McTominay l'imprenditore: patrimonio da oltre 6 milioni nelle sue società in UK

Il centrocampista del Napoli impegnato anche fuori dal campo: i dettagli dei bilanci delle sue attività 

07 Gen 2026 - 13:51

Prima di un 2025 storico in cui ha conquistato lo scudetto con il Napoli, Scott McTominay si era già tolto diverse soddisfazioni anche lontano dal terreno di gioco. Il centrocampista scozzese è infatti prolifico anche in versione imprenditore, come dimostrano gli investimenti positivi legati alle società registrate a suo nome nel Regno Unito.

Due realtà che portano la sua firma, come riportato anche da Calcio e Finanza: la Scott McTominay Limited e la SM Fortress LTD. Se la seconda, creata nel 2023, è inattiva per quanto riguarda il bilancio dell’anno successivo, la prima va oltre la semplice gestione dell'immagine dello scozzese.

Il patrimonio netto è infatti cresciuto di poco meno di un milione di euro in un anno: dai 5,48 milioni di euro del 2023 ai 6,41 milioni di euro registrati nel 2024. Immobilizzazioni materiali (1,1 milioni di euro) in buona parte riconducibili ad asset immobiliari, poi investimenti finanziari per 1,3 milioni di euro e una liquidità in crescita (da 2,2 a 3,17 milioni di euro).

Utili portati a 6,3 milioni di euro e struttura finanziaria solida, per un esercizio chiuso presumibilmente in utile. Quarto scudetto con la maglia del Napoli e novità economiche rilevanti nella versione da imprenditore: McTominay continua nel suo momento d’oro, dentro e fuori dal campo.

napoli
scott mctominay
calcio e finanza

