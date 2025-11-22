Serie A, Napoli-Atalanta 3-1: Conte riparte grazie a Neres e Lang

Il Napoli batte 3-1 l'Atalanta nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A, ritrova la vittoria dopo le tensioni delle ultime settimane e torna in vetta alla classifica almeno per una notte. La squadra di Antonio Conte parte con l'acceleratore premuto e chiude la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di uno scatenato Neres (17' e 38') e al primo gol con la maglia azzurra di Lang (45'). Tutte marcature frutto di splendide manovre corali.