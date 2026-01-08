Logo SportMediaset

Calcio
napoli
L'EPISODIO

Napoli-Verona, Holjund e il gol annullato: "Non ho toccato la palla di mano"

L'attaccante danese si è scagionato dal tocco di mano tramite una storia pubblicata su Instagram 

08 Gen 2026 - 10:14

Rasmus Hojlund non ci sta. Dopo l'annullamento del gol segnato contro l'Hellas Verona, che sarebbe stato quello del momentaneo 2-2, il centravanti danese ha postato una storia sul proprio account Instagram con il video della rete annullata aggiungendo una didascalia chiara: "Non ho neanche toccato la palla con la mano...". Una visione condivisa anche dal suo allenatore, Antonio Conte: "Ci è stato annullato il gol di Hojlund che non so dove avrebbe dovuto avere quel braccio. Valutazioni soggettive di chi c'è al VAR, bisogna accettarle e le accettiamo. Ma che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, solo elogi per i ragazzi visto il periodo e con quanti calciatori lo stiamo facendo".

© instagram

© instagram

napoli
rasmus hojlund

