Napoli, sospiro di sollievo: nessuna lesione ai legamenti per Di Lorenzo

Dopo una notte di paura, Antonio Conte e il Napoli possono tirare un sospiro di sollievo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Giovanni Di Lorenzo hanno escluso lesioni al legamento crociato. Il capitano azzurro ha subito una distorsione di secondo grado al ginocchio. Un infortunio non di poco conto ma sicuramente meno grave di quello che si era ipotizzato nel post partita di Napoli-Fiorentina. La torsione innaturale del ginocchio di Di Lorenzo nel contrasto con Fabbian e l'uscita in lacrime in barella sembrava presagio di un lungo infortunio.