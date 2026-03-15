Conte, la 'regola del 2' e quel minaccioso "io arrivo primo o secondo": così AdL oggi vuole anticipare i tempi

Dopo la vittoria sul Lecce, l'avviso è arrivato: "Io in panchina arrivo primo o secondo, lo dice la storia. Le altre si stanno preparando ai fuochi d'artificio e noi dovremo fare altrettanto" ha detto Conte. "La volontà di continuare c'è" ma "incontrerò De Laurentiis per vedere se ci sono i presupposti per continuare assieme: se saremo contenti andremo avanti, altrimenti ci saluteremo se non ci sarà sintonia". Detto che la 'sintonia' nel linguaggio di Conte equivale a investimenti pesanti, la palla passa ancora al presidente che, sia detto con chiarezza, ha sempre risposto al meglio. La storia recente del Napoli dice infatti questo, un impegno continuo per assicurare al club azzurro anni ai vertici del calcio italiano.