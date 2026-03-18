Cremonese, Nicola amaro dopo l'esonero: "Convinto che ci saremmo salvati"

"Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra in una stagione così impegnativa. Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo”, queste le parole di Davide Nicola dopo l'ufficialità dell'esonero dalla panchina della Cremonese. I lombardi hanno raccolto 0 vittorie nelle ultime 14 partite di campionato (10 sconfitte e 4 pareggi), dopo averne fatti 20 nelle prime 14. Ora starà a Giampaolo dover provare a portare i girigiorossi fuori dalla zona retrocessione.