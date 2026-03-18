Conference League, Fiorentina: 23 convocati per il ritorno degli ottavi con il Rakow

Sono 23 i convocati da Paolo Vanoli per il ritorno degli ottavi di Conference League domani in Polonia contro il Rakow battuto per 2-1 giovedì scorso a Firenze. Nell'elenco non figura Nicolò Fortini che sta smaltendo un problema muscolare oltre a Solomon ai box da tempo e a Rugani, Brescianini e Lezzerini esclusi dalla lista Uefa. Regolarmente presenti Kean e Gosens. Del gruppo fanno parte anche i giovani Braschi, Balbo, Bonanno e Leonardelli.