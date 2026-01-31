Serie A: il Napoli reagisce dopo la Champions, sconfitta 2-1 la Fiorentina

© IPA
Vergara e Miguel Gutierrez trovano il gol, Conte si porta momentaneamente a -6 dall'Inter e trema per Di Lorenzo
La 23a giornata della Serie A consente al Napoli di reagire, dopo l'eliminazione in Champions League con soli otto punti conquistati nella League Phase. Nonostante le tante assenze e l'infortunio al ginocchio che colpisce Giovanni Di Lorenzo dopo mezz'ora (torsione innaturale, esami nelle prossime ore), gli azzurri dominano per ampi tratti e sconfiggono 2-1 la Fiorentina, che spinge e sfiora il pari nel finale. Sin dal via i campioni d'Italia sono debordanti sulla destra, con Vergara e Miguel Gutierrez a comandare le operazioni: è proprio il prodotto del vivaio a sbloccarla all'11', con un'altra magia dopo quella in Europa. Meret salva su Gudmundsson, il Napoli perde il suo capitano e fatica a trovare il bis, che arriva nella ripresa: gran sinistro di Miguel Gutierrez e 2-0. C'è spazio per la reazione della Fiorentina, che accorcia con Solomon (57') e sfiora due volte il pari con Piccoli. Inutili però i tentativi viola e le due punte, vince il Napoli e Conte sale a 46 punti, -6 momentaneo dall'Inter. Restano terzultimi Vanoli e i suoi, con 17 punti.
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Meret 6.5 - Si guadagna la giornata con quella super-parata nell'azione che vede uscire Di Lorenzo per infortunio. Reagisce bene anche sul gol della Fiorentina, non può nulla chiaramente sul tap-in di Solomon.
Di Lorenzo 6 - Mezz'ora lucidissima, nella quale non sbaglia nulla, poi quell'infortunio che ha fatto gelare il sangue ai tifosi. La torsione al ginocchio è sembrata davvero innaturale e preoccupante, è uscito in barella e visibilmente scosso. (dal 30' Olivera 5.5 - Sessanta minuti da braccetto, senza reali guizzi).
Juan Jesus 6 - Conte questa volta lo schiera da centrale, con qualche scambio di posizione ad hoc con Buongiorno. Regge bene il reparto arretrato, non è lui a sbagliare sul gol.
Buongiorno 5.5 - Continua il suo percorso da anello debole della difesa, e non solo per quel giallo evitabile. Spesso in ritardo sui rivali, le occasioni viola arrivano dal suo lato.
Miguel Gutierrez 7 - Chissà che spostarsi sulla destra non possa rappresentare la svolta della sua esperienza in Serie A. Sforna cross su cross, rientra sempre sul suo letale sinistro e trova un gran gol. Conte sarà soddisfatto, prova completa e totale.
Lobotka 6 - Prosegue il suo lavoro da vigile urbano e comandante di tutte le manovre dei campioni d'Italia. Questa volta non sfigura e non sbaglia, letteralmente, un pallone.
McTominay 6.5 - Qualche disattenzione dietro, ma partecipa regolarmente alla manovra d'attacco. Sfiora il gol due volte, rischia di servire un assist e come di consueto strappa gli applausi del Maradona.
Spinazzola 5.5 - Insolitamente il Nazionale non ha sprint, pagando forse i tanti compagni. Non è un caso che il Napoli costruisca tutto, o quasi, sull'altra corsia.
Vergara 7.5 - E pensare che fino a poche settimane fa, non aveva neanche giocato una partita da titolare. Strepitoso anche oggi il gioiellino del Napoli, che sogna la chiamata in Nazionale. Domina sulla destra con Miguel Gutierrez, segna con una magia e trova un assist. Sangue da naso e sostituzione dopo una gomitata di Parisi che fa infuriare Conte: gli girava la testa. (dal 39' st Giovane sv - Riesce a dare nuovo brio all'attacco, ma quando si trova in buona posizione calcia alle stelle).
Elmas 6.5 - La solidità è quella delle giornate migliori, in una gara che lo vede correre letteralmente da tutte le parti. Sfiora la rete e supporta Højlund, per evitare di lasciarlo isolato, poi rincula in mezzo al campo.
Højlund 6 - Non trova la rete, ma si costruisce almeno quattro-cinque occasioni pulite. de Gea salva una volta, poi spreca troppo: Conte lo rimprovera per l'eccessiva foga nel tiro (44' st Lukaku sv - Un paio di minuti in campo, prosegue il suo lungo rodaggio).
IL TABELLINO
NAPOLI-FIORENTINA 2-1
NAPOLI (3-4-2-1) - Meret 6.5; Di Lorenzo 6 (30' Olivera 5.5), Juan Jesus 6, Buongiorno 5.5; Miguel Gutierrez 7, Lobotka 6, McTominay 6.5, Spinazzola 5.5; Vergara 7.5 (39' st Giovane sv), Elmas 6.5; Højlund 6 (44' st Lukaku sv). A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Giovane, Beukema, De Chiara. All. Conte.
FIORENTINA (4-3-3) - de Gea 6; Dodò 6.5, Comuzzo 5.5, Pongracic 5, Gosens 5 (25' st Parisi 5.5); Fabbian 5 (1' st Mandragora 6), Fagioli 5.5, Brescianini 5.5 (25' st Ranieri 6); Solomon 6.5 (25' st Kean 5.5), Piccoli 6.5, Gudmundsson 5.5 (33' st Fazzini sv). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Harrison, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo. All. Vanoli.
Arbitro: La Penna.
Marcatori: 11' Vergara (N), 4' st Miguel Gutierrez (N), 12' st Solomon (F).
Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N).
LE STATISTICHE
Il Napoli (22 – 16V 6N) ha eguagliato la sua striscia di imbattibilità casalinga più lunga in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (22 anche tra agosto 2015 e settembre 2016, con Maurizio Sarri in panchina).
Il Napoli è assieme a Roma e Lens una delle uniche tre squadre che non hanno mai perso punti da situazione di vantaggio in questa stagione nei cinque principali campionati europei: gli Azzurri hanno trovato il successo in tutti e 14 gli incontri in cui hanno sbloccato il risultato per primi.
Solamente la Juventus (16) ha mandato in gol più giocatori del Napoli nel campionato di Serie A in corso (15, come il Cagliari) - solamente nel 2019/20 e nel 2022/23 (17) i partenopei ne hanno registrati di più in un singolo massimo torneo (15 anche nel 2017/18, nel 2018/19 e nel 2021/22).
La Fiorentina ha perso 12 incontri in questo campionato e solamente nel 1937/38 e nel 2001/02 (14 ciascuna) contava più sconfitte dopo 23 incontri in un singolo torneo di Serie A (12 anche nel 1946/47).
La Fiorentina ha subito almeno due sconfitte consecutive per la quinta volta in questo campionato, già tante volte quante nelle precedenti due stagioni di Serie A messe insieme (due ne 2023/24, tre nel 2024/25).
La Fiorentina ha subito nove gol da fuori area in questo campionato, record nel torneo in corso e nei Big5 campionati europei a pari merito con Nottingham Forest e Wolverhampton– dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), solo nel 2012/13 (11) ha incassato più reti dalla distanza in un singolo massimo torneo (nove anche nel 2010/11, nel 2018/19 e nel 2019/20).
Antonio Vergara è il primo giocatore italiano del Napoli a segnare in due incontri di fila in questa stagione considerando tutte le competizioni - l'ultimo a riuscirci, più in generale, era stato Giacomo Raspadori (lo scorso maggio vs Lecce e Genoa in Serie A).
Antonio Vergara è il primo giocatore Italiano del Napoli capace di segnare almeno un gol e servire almeno un assist in una partita di Serie A da Matteo Politano (vs Hellas Verona nell’ottobre 2023).
Miguel Gutiérrez è il secondo difensore spagnolo a trovare il gol con la maglia del Napoli in Serie A dopo Raul Albiol - più in generale, l'ultimo giocatore spagnolo a trovare il gol con la maglia del club campano nel massimo torneo prima di lui era stato Fabian Ruiz il 7 maggio 2022 (vs Torino).
Antonio Vergara è uno dei tre giocatori del Napoli capaci di segnare almeno un gol sia in campionato che in Champions League, assieme a Rasmus Hojlund e Scott McTominay.
Dal ritorno del torneo a 20 squadre (2004/05), Alex Meret è il terzo portiere del Napoli capace di servire un assist in una partita di Serie A dopo, Pepe Reina (vs Lazio nell'aprile 2014) e David Ospina (vs Atalanta nell'ottobre 2020).
Manor Solomon è il quarto giocatore israeliano a trovare il gol in Serie A, dopo Tal Banin, Eran Zahavi e Shon Weissman.
Con il risultato odierno la Fiorentina è diventata l’avversaria contro cui il Napoli ha conquistato più successi nella sua storia in Serie A (56, a 55 la Lazio).
Il Napoli ha ottenuto almeno quattro successi consecutivi contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 1988 e ottobre 1990 (cinque in quell'occasione).
