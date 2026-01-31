Serie A: il Napoli reagisce dopo la Champions, sconfitta 2-1 la Fiorentina

Il Napoli (22 – 16V 6N) ha eguagliato la sua striscia di imbattibilità casalinga più lunga in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (22 anche tra agosto 2015 e settembre 2016, con Maurizio Sarri in panchina).

Il Napoli è assieme a Roma e Lens una delle uniche tre squadre che non hanno mai perso punti da situazione di vantaggio in questa stagione nei cinque principali campionati europei: gli Azzurri hanno trovato il successo in tutti e 14 gli incontri in cui hanno sbloccato il risultato per primi.

Solamente la Juventus (16) ha mandato in gol più giocatori del Napoli nel campionato di Serie A in corso (15, come il Cagliari) - solamente nel 2019/20 e nel 2022/23 (17) i partenopei ne hanno registrati di più in un singolo massimo torneo (15 anche nel 2017/18, nel 2018/19 e nel 2021/22).

La Fiorentina ha perso 12 incontri in questo campionato e solamente nel 1937/38 e nel 2001/02 (14 ciascuna) contava più sconfitte dopo 23 incontri in un singolo torneo di Serie A (12 anche nel 1946/47).

La Fiorentina ha subito almeno due sconfitte consecutive per la quinta volta in questo campionato, già tante volte quante nelle precedenti due stagioni di Serie A messe insieme (due ne 2023/24, tre nel 2024/25).

La Fiorentina ha subito nove gol da fuori area in questo campionato, record nel torneo in corso e nei Big5 campionati europei a pari merito con Nottingham Forest e Wolverhampton– dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), solo nel 2012/13 (11) ha incassato più reti dalla distanza in un singolo massimo torneo (nove anche nel 2010/11, nel 2018/19 e nel 2019/20).

Antonio Vergara è il primo giocatore italiano del Napoli a segnare in due incontri di fila in questa stagione considerando tutte le competizioni - l'ultimo a riuscirci, più in generale, era stato Giacomo Raspadori (lo scorso maggio vs Lecce e Genoa in Serie A).

Antonio Vergara è il primo giocatore Italiano del Napoli capace di segnare almeno un gol e servire almeno un assist in una partita di Serie A da Matteo Politano (vs Hellas Verona nell’ottobre 2023).

Miguel Gutiérrez è il secondo difensore spagnolo a trovare il gol con la maglia del Napoli in Serie A dopo Raul Albiol - più in generale, l'ultimo giocatore spagnolo a trovare il gol con la maglia del club campano nel massimo torneo prima di lui era stato Fabian Ruiz il 7 maggio 2022 (vs Torino).

Antonio Vergara è uno dei tre giocatori del Napoli capaci di segnare almeno un gol sia in campionato che in Champions League, assieme a Rasmus Hojlund e Scott McTominay.

Dal ritorno del torneo a 20 squadre (2004/05), Alex Meret è il terzo portiere del Napoli capace di servire un assist in una partita di Serie A dopo, Pepe Reina (vs Lazio nell'aprile 2014) e David Ospina (vs Atalanta nell'ottobre 2020).

Manor Solomon è il quarto giocatore israeliano a trovare il gol in Serie A, dopo Tal Banin, Eran Zahavi e Shon Weissman.

Con il risultato odierno la Fiorentina è diventata l’avversaria contro cui il Napoli ha conquistato più successi nella sua storia in Serie A (56, a 55 la Lazio).

Il Napoli ha ottenuto almeno quattro successi consecutivi contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 1988 e ottobre 1990 (cinque in quell'occasione).