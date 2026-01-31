Napoli, Conte ancora contro il calendario: "Così è un suicidio"

"Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo, meglio che finisco qua". Dopo la vittoria contro la Fiorentina e l'ennesimo infortunio stagionale, Antonio Conte è un fiume in piena ai microfoni di Dazn e va all'attacco: "Sembra il crociato per Di Lorenzo, perdiamo un pezzo da novanta. Si mettono più partite per prendere più soldi ma sono soldi effimeri perché prendi qualcosa in più subito ma poi devi comprare altri giocatori e pagare gli ingaggi. Se non capiscono questo... È sempre lo stesso discorso. Si continuano a mettere partite su partite su partite. Ma giocando così tante partite non fai altro che ammazzare sti ragazzi e il calcio. O si cambia proprio il numero della rosa. Ora sei costretto a mettere in rosa quelli del vivaio. E se uno il vivaio non ce l'ha che fa? Quelli del vivaio vogliono andare a giocare. Poi mettono il limite di età. Ma se dobbiamo giocare 60 partite, le rose vanno allargate".