Napoli, Conte ancora contro il calendario: "Così è un suicidio"

Il tecnico azzurro dopo il ko di Di Lorenzo, l'ennesimo stagionale: "Così ammazziamo i ragazzi e il calcio"di Marco Mugnaioli
"Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo, meglio che finisco qua". Dopo la vittoria contro la Fiorentina e l'ennesimo infortunio stagionale, Antonio Conte è un fiume in piena ai microfoni di Dazn e va all'attacco: "Sembra il crociato per Di Lorenzo, perdiamo un pezzo da novanta. Si mettono più partite per prendere più soldi ma sono soldi effimeri perché prendi qualcosa in più subito ma poi devi comprare altri giocatori e pagare gli ingaggi. Se non capiscono questo... È sempre lo stesso discorso. Si continuano a mettere partite su partite su partite. Ma giocando così tante partite non fai altro che ammazzare sti ragazzi e il calcio. O si cambia proprio il numero della rosa. Ora sei costretto a mettere in rosa quelli del vivaio. E se uno il vivaio non ce l'ha che fa? Quelli del vivaio vogliono andare a giocare. Poi mettono il limite di età. Ma se dobbiamo giocare 60 partite, le rose vanno allargate".
Nel mirino il calendario, ma anche l'Assocalciatori: "Quest'anno tutto possiamo dire tranne che ci stiamo lamentando. Qua ci sono infortuni gravi su cui fai fatica a mettere una pezza. Oggi abbiamo perso un pezzo da 90 che le ha giocate tutte. Mi dispiace anche che l'Associazione Italiana Calciatori si giri dall'altra parte su questo tema o sia d'accordo con quello che sta succedendo".
E infine l'ultimo sfogo sul mercato: "Fatevi una domanda e datevi una risposta. Se il campionato partisse ora e vedeste il Napoli con questa rosa, dove lo mettereste il Napoli? Vedo che le altre si stanno pure rinforzando in maniera importante sul mercato. A noi ce l'hanno pure bloccato il mercato, siamo l'unica società che ha 240 milioni in cassa e ci bloccano il mercato. Fantastica sta cosa. Numeri 1. Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo, meglio che finisco qua sennò devo dire altre cose".
Calcagno: "Sfogo Conte? Aic unica con Fifpro ad aver fatto causa a Fifa"
"L'Assocalciatori è stata l'unica con Fifpro, il sindacato mondiale, ad aver avuto il coraggio di fare causa alla Fifa": così, al telefono con l'ANSA, Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, commenta lo sfogo di Antonio Conte. L'allenatore del Napoli ha puntato il dito contro le troppe partite in calendario dopo l'infortunio al capitano Di Lorenzo, dicendo tra l'altro dopo la vittoria sulla Fiorentina: "I club non capiscono e l'Aic si gira dall'altra parte..". "Sul calendario troppo fitto siamo attivi dal 2017, e con la Fifpro - sottolinea Calcagno - abbiamo avuto il coraggio di sfidare la Fifa, andando in causa presso la Ue".