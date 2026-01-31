QUI NAPOLI

Napoli, Conte ancora contro il calendario: "Così è un suicidio"

Il tecnico azzurro dopo il ko di Di Lorenzo, l'ennesimo stagionale: "Così ammazziamo i ragazzi e il calcio"

di Marco Mugnaioli
31 Gen 2026 - 22:04
1 di 28
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

"Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo, meglio che finisco qua". Dopo la vittoria contro la Fiorentina e l'ennesimo infortunio stagionale, Antonio Conte è un fiume in piena ai microfoni di Dazn e va all'attacco: "Sembra il crociato per Di Lorenzo, perdiamo un pezzo da novanta. Si mettono più partite per prendere più soldi ma sono soldi effimeri perché prendi qualcosa in più subito ma poi devi comprare altri giocatori e pagare gli ingaggi. Se non capiscono questo... È sempre lo stesso discorso. Si continuano a mettere partite su partite su partite. Ma giocando così tante partite non fai altro che ammazzare sti ragazzi e il calcio. O si cambia proprio il numero della rosa. Ora sei costretto a mettere in rosa quelli del vivaio. E se uno il vivaio non ce l'ha che fa? Quelli del vivaio vogliono andare a giocare. Poi mettono il limite di età. Ma se dobbiamo giocare 60 partite, le rose vanno allargate".

Nel mirino il calendario, ma anche l'Assocalciatori: "Quest'anno tutto possiamo dire tranne che ci stiamo lamentando. Qua ci sono infortuni gravi su cui fai fatica a mettere una pezza. Oggi abbiamo perso un pezzo da 90 che le ha giocate tutte. Mi dispiace anche che l'Associazione Italiana Calciatori si giri dall'altra parte su questo tema o sia d'accordo con quello che sta succedendo". 

E infine l'ultimo sfogo sul mercato: "Fatevi una domanda e datevi una risposta. Se il campionato partisse ora e vedeste il Napoli con questa rosa, dove lo mettereste il Napoli? Vedo che le altre si stanno pure rinforzando in maniera importante sul mercato. A noi ce l'hanno pure bloccato il mercato, siamo l'unica società che ha 240 milioni in cassa e ci bloccano il mercato. Fantastica sta cosa. Numeri 1. Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo, meglio che finisco qua sennò devo dire altre cose".

Leggi anche

Il Napoli riparte oltre l'emergenza: un gioiello di Vergara e Gutierrez piegano la Fiorentina

Calcagno: "Sfogo Conte? Aic unica con Fifpro ad aver fatto causa a Fifa"
"L'Assocalciatori è stata l'unica con Fifpro, il sindacato mondiale, ad aver avuto il coraggio di fare causa alla Fifa": così, al telefono con l'ANSA, Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, commenta lo sfogo di Antonio Conte. L'allenatore del Napoli ha puntato il dito contro le troppe partite in calendario dopo l'infortunio al capitano Di Lorenzo, dicendo tra l'altro dopo la vittoria sulla Fiorentina: "I club non capiscono e l'Aic si gira dall'altra parte..". "Sul calendario troppo fitto siamo attivi dal 2017, e con la Fifpro - sottolinea Calcagno - abbiamo avuto il coraggio di sfidare la Fifa, andando in causa presso la Ue".

conte
napoli
fiorentina

Ultimi video

08:53
DICH COMMISSO JR FIORENTINA DICH

Commisso Jr: "La gente di Firenze ci ha accolto a braccia aperte"

01:58
DICH NICOLA PRE INTER 31/1 DICH

Nicola: "Inter? Incontriamo dei marziani, noi siamo in difficoltà"

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

02:18
DICH CUESTA

Cuesta: "Per noi è un orgoglio rappresentare il Parma, soprattutto in serate così"

00:35
ESORDIO MASSOLIN TORINO-MODENA 18/8/25 SRV

L'esordio di Massolin in Coppa Italia in Torino-Modena

00:12
VIDEO KNUKNU DICE CHE RESTA 31/1 SRV

Nkunku all'uscita da Milanello risponde ai tifosi del Milan: "Se resto? Sì"

01:28
Kean per una prima volta

Kean per una prima volta

01:38
DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

02:03
La Juve riparte da Parma

La Juve riparte da Parma

01:30
Oggi Napoli-Fiorentina

Oggi Napoli-Fiorentina

01:43
Diaby, otto anni dopo

Diaby, otto anni dopo: ma il ritorno in Italia sfuma

00:58
Bologna-Milan martedì

Bologna-Milan: dal mercato al campo,le mosse di Allegri

01:46
Un "acquisto" per Chivu

Un "acquisto" per Chivu: la soluzione Zielinski"

01:55
I ritorni alla Juventus

I ritorni alla Juventus: più flop che top!

01:30
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato: riparte la caccia all'Inter

08:53
DICH COMMISSO JR FIORENTINA DICH

Commisso Jr: "La gente di Firenze ci ha accolto a braccia aperte"

I più visti di Napoli

 Antonio Conte

Conte, altro flop Champions: il record al contrario che ripete quello della Juve 2013/14

Stangata per i tifosi di Lazio e Napoli: stop alle trasferte fino a fine stagione dopo gli scontri in A1

Napoli, missione riscatto con la Fiorentina: Conte cerca la svolta per blindare il quarto posto

DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

David, Yildiz e Kostic affondano Conte: l'Inter scappa e Spalletti aggancia la Champions

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:25
L'Aia sulla condanna del presidente Zappi: "Vicenda ingiusta, rispetto giustizia non è rassegnazione"
22:03
Assocalciatori, Calcagno: "Sfogo Conte? Aic unica con Fifpro ad aver fatto causa a Fifa"
21:57
Super Lig, esordio da incubo per Asllani con il Besiktas: espulso dopo sei minuti
21:33
Fiorentina, Vanoli: "Partiti male ma poi siamo stati bravi, puniti dalla sfortuna"
19:28
Napoli, Spinazzola: "Di Lorenzo nostro primo pilastro, vincere anche per lui"