Dramma Schmeichel: carriera a rischio dopo l'infortunio alla spalla

Kasper Schmeichel rischia di aver concluso la propria carriera a 39 anni a causa di un gravissimo infortunio multi-traumatico alla spalla che lo terrà lontano dai campi per almeno un anno. L'ex portiere del Leicester, oggi al Celtic, ha gelato i tifosi dichiarando a CBS Sports che la sfida del 22 febbraio potrebbe essere stata la sua "ultima partita di calcio", confermando la necessità di sottoporsi a complessi interventi chirurgici per rimediare alla rottura simultanea di bicipite, cuffia dei rotatori e labbro glenoideo. Davanti agli occhi del padre Peter, l'estremo difensore della Danimarca - che salterà i playoff mondiali contro la Macedonia del Nord - ha paragonato il danno alla rottura totale di crociato e tendine d'Achille per un calciatore di movimento. "Sarebbe la più grande impresa della mia vita tornare in campo a 40 anni suonati", ha ammesso Schmeichel, promettendo comunque una riabilitazione estrema per tentare un miracoloso rientro agonistico nonostante la prognosi di 12 mesi emessa dai medici.