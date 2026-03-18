Dramma Schmeichel: carriera a rischio dopo l'infortunio alla spalla

Il portiere danese Kasper Schmeichel annuncia un infortunio devastante alla spalla: stop di un anno e rischio ritiro

18 Mar 2026 - 15:18

Kasper Schmeichel rischia di aver concluso la propria carriera a 39 anni a causa di un gravissimo infortunio multi-traumatico alla spalla che lo terrà lontano dai campi per almeno un anno. L'ex portiere del Leicester, oggi al Celtic, ha gelato i tifosi dichiarando a CBS Sports che la sfida del 22 febbraio potrebbe essere stata la sua "ultima partita di calcio", confermando la necessità di sottoporsi a complessi interventi chirurgici per rimediare alla rottura simultanea di bicipite, cuffia dei rotatori e labbro glenoideo. Davanti agli occhi del padre Peter, l'estremo difensore della Danimarca - che salterà i playoff mondiali contro la Macedonia del Nord - ha paragonato il danno alla rottura totale di crociato e tendine d'Achille per un calciatore di movimento. "Sarebbe la più grande impresa della mia vita tornare in campo a 40 anni suonati", ha ammesso Schmeichel, promettendo comunque una riabilitazione estrema per tentare un miracoloso rientro agonistico nonostante la prognosi di 12 mesi emessa dai medici.

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