Conte-Napoli verso il terzo anno, ma spunta il "piano B": l'identikit dell'allenatore del futuro

I temi caldi che verranno messi sul tavolo nell'incontro tra presidente e allenatore saranno sostanzialmente due: il mercato e la situazione infortuni, che in questa stagione hanno penalizzato il Napoli privandolo per mesi di top player come Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Di Lorenzo, Rrahmani, Gilmour e David Neres tanto per fare qualche esempio. Al momento, comunque, le parti sono allineate verso il Conte-ter, come da contratto. Ma resta il fatto che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato come successe con Spalletti.