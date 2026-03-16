Il Napoli riaccende i fari sulla corsa scudetto: la rimonta su Inter e Milan passa dal calendario

Paura al Maradona: Banda si accascia a terra per un malore
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Nove punti in 3 gare, verso la gara col Milan c'è un calendario favorevole: ecco perché gli azzurri possono credere al bis scudetto
I famosi fari spenti, quelli che tengono le squadre quando silenziosamente lasciano che siano altri a recitare la parte da protagonisti per poi sbucare fuori quando meno te lo aspetti, potrebbero riaccendersi presto per il Napoli. Mentre il campionato, e i veleni arbitrali, si concentrano su Inter e Milan, anche per una questione di punti in classifica, gli azzurri si sono rimboccati le maniche parlando solo e soltanto di Champions League, hanno recuperato diversi infortunati e hanno messo insieme nove punti nelle ultime tre partite: tre in più dei rossoneri e ben cinque in più dei nerazzurri. E dopo la sosta ci sarà Napoli-Milan, che potrà definitivamente dare una risposta alle ambizioni delle inseguitrici della capolista: chi potrà sognare di rincorrere la vetta e chi invece dovrà guardarsi le spalle.
"È difficilissimo ma con l'entusiasmo della squadra, quando sono entrati (col Lecce, ndr) McTominay e De Bruyne hanno dato entusiasmo, e col ritorno di tutti gli infortunati si può sperare in qualcosa di buono" il pensiero di Clemente Russo a Pressing. Noi aggiungiamo una variabile in più, e non da poco: il calendario, migliore di quello di Inter e Milan.
Da qui a fine campionato i campioni d'Italia in carica avranno Cagliari (trasferta), Milan (casa), Parma (trasferta), Lazio (casa), Cremonese (casa), Como (trasferta), Bologna (casa), Pisa (trasferta) e Udinese (casa): un percorso non semplice ma comunque migliore di chi c'è davanti. Per l'Inter Fiorentina (trasferta), Roma (casa), Como (trasferta), Cagliari (casa), Torino (trasferta), Parma (casa), Lazio (trasferta), Verona (casa) e Bologna (trasferta). Infine il Milan: Torino (casa), Napoli (trasferta), Udinese (casa), Verona (trasferta), Juventus (casa), Sassuolo (trasferta), Atalanta (casa), Genoa (trasferta) e Cagliari (casa). Le prossime tre sembrano decisive: se il Napoli sarà riuscito ad accorciare ulteriormente sull'Inter, allora le ultime sei partite potrebbero diventare un testa a testa come quello dello scorso anno, con gli azzurri che sperano nello stesso epilogo...
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