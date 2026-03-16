Il Napoli riaccende i fari sulla corsa scudetto: la rimonta su Inter e Milan passa dal calendario

I famosi fari spenti, quelli che tengono le squadre quando silenziosamente lasciano che siano altri a recitare la parte da protagonisti per poi sbucare fuori quando meno te lo aspetti, potrebbero riaccendersi presto per il Napoli. Mentre il campionato, e i veleni arbitrali, si concentrano su Inter e Milan, anche per una questione di punti in classifica, gli azzurri si sono rimboccati le maniche parlando solo e soltanto di Champions League, hanno recuperato diversi infortunati e hanno messo insieme nove punti nelle ultime tre partite: tre in più dei rossoneri e ben cinque in più dei nerazzurri. E dopo la sosta ci sarà Napoli-Milan, che potrà definitivamente dare una risposta alle ambizioni delle inseguitrici della capolista: chi potrà sognare di rincorrere la vetta e chi invece dovrà guardarsi le spalle.