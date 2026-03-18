Lazio, lesione muscolare per Zaccagni: out per i playoff Mondiali

18 Mar 2026 - 16:51
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Brutte notizie per Maurizio Sarri e la Lazio. Mattia Zaccagni, capitano dei biancocelesti, ha infatti riportato una lesione muscolare e dovrà stare ai box per almeno 30-40 giorni. Questo il comunicato del club biancoceleste: "Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L'atleta ha già iniziato il protocollo di recupero". Tegola anche per Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana che non potrà contare sull'esterno biancoceleste per le due partite che daranno l'accesso al Mondiale di USA, Canada e Messico della prossima estate.

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