Scatto Napoli per l'esterno: si chiude per Alisson Santos dello Sporting

Con il club portoghese accordo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto per un'operazione complessiva da 20 milioni

31 Gen 2026 - 12:13
L'affondo del Fenerbahce per Lookman e Sulemana più vicino all'Atalanta (anche se ora è tutto in stand-by) ha spinto il Napoli ad accelerare su Alisson Santos dello Sporting Lisbona. Il ds azzurro Giovanni Manna ha ottenuto il sì dell’esterno brasiliano per un contratto di 4 anni e mezzo a quasi 2,7 milioni a stagione e raggiunto un accordo con il club portoghese sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto per un'operazione complessiva da 20 milioni di euro. Il via libera è previsto nelle prossime ore, con il Napoli che avrebbe già fissato le visite mediche.

Il Napoli ha incontrato Alisson Santos, classe 2002, nella sfida contro lo Sporting Lisbona di ottobre al Maradona (2-1) nella League Phase di Champions League, quando è sceso in campo per 23'. Il brasiliano è risultato decisivo nell'ultimo turno contro l'Athletic Bilbao, regalando allo Sporting l'accesso diretto agli ottavi di Champions.

