Napoli, Manna esclusivo: "Progettiamo il futuro con Conte, McTominay ama Napoli. Var? Troppe cose andate male"

In una recente intervista McTominay ha dichiarato di vedersi a Napoli ancora per molti anni. Sappiamo che ha il contratto fino al 2028. Sono arrivate proposte dall’estero per il giocatore? Avete intenzione di rinnovare?

Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui. Stiamo parlando, non è un argomento attuale. Sappiamo l’importanza di Scott, a oggi non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria.