Inter, arrivano buone notizie da Bastoni verso la Fiorentina

Il piccolo allarme trapelato nelle scorse ore rispetto alle condizioni di Alessandro Bastoni sembra rientrato. Oggi il difensore, che ha ancora dolore alla tibia in seguito allo scontro con Rabiot nel derby di dieci giorni fa, ha fatto oltre metà allenamento col gruppo per poi chiudere la seduta con lavoro personalizzato. La previsione è che torni completamente in gruppo tra domani e dopodomani: a quel punto la sua presenza domenica sera in Fiorentina-Inter non sarà in dubbio. Lavoro a parte per Lautaro Martinez, che punta a esserci almeno in panchina.