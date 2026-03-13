I rimpianti di Insigne: "Lasciando Napoli ho perso tanto. La Nazionale? Sento sempre Gattuso"

Lorenzo Insigne non dimentica il passato. E' tornato dove tutto è iniziato, a Pescara, e dopo l’esperienza a Toronto riflette, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, su quello che sarebbe potuto andare in modo diverso in carriera: "In Canada, calcisticamente, non è andata come volevo. Pazienza, sono sempre partito da zero. Come esperienza di vita è stata fantastica. Siamo tornati e ai miei figli sono mancati tanto gli amici e la scuola di Toronto. Professionalmente però mi aspettavo un calcio diverso. Ho avuto qualche problema fisico e non hanno conosciuto il vero Insigne. Non siamo stati bravi a creare una squadra competitiva e le colpe ovviamente sono ricadute su di me che ero il più pagato. Ma chiunque avrebbe fatto la stessa scelta".