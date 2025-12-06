Logo SportMediaset

VERSO NAPOLI-JUVENTUS

Napoli: Conte non parla prima della Juventus, l'emergenza a centrocampo rilancia Elmas

L'infortunio di Lobotka riduce all'osso i centrocampisti: rimangono solo McTominay, il macedone e il giovane Vergara. Recuperato Spinazzola

di Andrea Ghislandi
06 Dic 2025 - 11:44

Antonio Conte ha deciso di non parlare nella consueta conferenza stampa pre-partita. Un silenzio che fa rumore per mantenere la squadra isolata e focalizzata solo sul campo in una partita, quella contro la Juventus del grande ex Spalletti, che vale molto più dei tre punti. Gli infortuni lasciano poco spazio di manovra all'allenatore salentino, che ha gli uomini contati soprattutto in mezzo al campo dopo il nuovo ko di Lobotka: oltre all'irrinunciabile McTominay, infatti, sono rimasti i soli Elmas e Vergara. Dovrebbe essere il macedone il prescelto per giocare al fianco dello scozzese nel 3-4-2-1 con il quale il Napoli ha svoltato dopo la sosta per le Nazionali.

Si va così verso la conferma della squadra che vinto a Roma, a parte l'infortunato Lobotka. Spinazzola è recuperato, ma Olivera è favorito per giocare sulla fascia sinistra. Davanti a Milinkovic-Savic, ci saranno Beukema, Rrahmani e Buongiorno, con Di Lorenzo e l'uruguaiano sugli esterni. In mezzo al campo McTominay ed Elmas, davanti Neres e Lang a supporto di Hojlund. Conte farà grande affidamento sullo straordinario stato di forma del brasiliano per chiudere il 2025 da imbattuto al Maradona, un traguardo che manca dal lontano 1987, l’epoca d’oro proprio di Maradona.

Con una vittoria verrebbe anche blindato il primo posto, ma i numeri non sono dalla parte di Conte: nelle sei volte in cui ha ospitato la Juventus da avversario si registrano solo due vittorie e ben quattro sconfitte. Con Spalletti, scherzo del destino, non si sono mai incrociati in panchina: chissà chi dei due festeggerà domenica sera...

napoli
eljif elmas
juventus

