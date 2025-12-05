Spalletti torna a Napoli: nuova sfida per il tecnico della Juventus nella città che lo ha tanto amato

Una staffetta che potenzialmente si ripete ora che Spalletti torna nella città che lo ha tanto amato e che non lo smette di ricordare, come dimostrato dal tatuaggio impresso sul braccio dopo la vittoria dello scudetto e rimasto lì nonostante il passaggio all'acerrima avversaria. Un passaggio di consegne che, paradossalmente, ricorda gli scambi di destini fra José Altafini e Omar Sivori, ma che in tempi più recenti non può far pensare ai "tradimenti" di Gonzalo Higuain e Cristiano Giuntoli.