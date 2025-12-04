Brutte notizie per Conte: si ferma Lobotka. Juve a rischio

Il centrocampista si è infortunato prima della gara con il Cagliari di ieri seradi Redazione
Arrivano bruttissime notizie per il Napoli in vista del big match contro la Juventus in programma domenica sera al Maradona. Antonio Conte rischia di dover fare a meno di un'altra pedina importantissima a centrocampo.
Come riportato da una nota ufficiale del club, "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Quello di ieri sera non è il primo infortunio per lo slovacco in questa stagione: Lobotka aveva già riportato un problema agli adduttori che l'aveva costretto a saltare quattro partite tra campionato e Champions League.
A questo punto, per Conte è vera emergenza a centrocampo: senza Lobotka, Elmas è l'unico che rimane per fare coppia con McTominay. Il numero 68 azzurro si aggiunge agli indisponibili De Bruyne, Anguissa e Gilmour.