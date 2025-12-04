Logo SportMediaset

Brutte notizie per Conte: si ferma Lobotka. Juve a rischio

Il centrocampista si è infortunato prima della gara con il Cagliari di ieri sera 

di Redazione
04 Dic 2025 - 12:38

Arrivano bruttissime notizie per il Napoli in vista del big match contro la Juventus in programma domenica sera al Maradona. Antonio Conte rischia di dover fare a meno di un'altra pedina importantissima a centrocampo. 

Come riportato da una nota ufficiale del club, "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". 

Quello di ieri sera non è il primo infortunio per lo slovacco in questa stagione: Lobotka aveva già riportato un problema agli adduttori che l'aveva costretto a saltare quattro partite tra campionato e Champions League. 

A questo punto, per Conte è vera emergenza a centrocampo: senza Lobotka, Elmas è l'unico che rimane per fare coppia con McTominay. Il numero 68 azzurro si aggiunge agli indisponibili De Bruyne, Anguissa e Gilmour

napoli
lobotka
infortunio

