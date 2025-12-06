Logo SportMediaset

Brasile, Ancelotti: "Girone duro, serve battere subito Marocco'"

06 Dic 2025 - 11:01

Un "girone difficile" in cui sarà fondamentale partire bene battendo subito il Marocco. Carlo Ancelotti guarda con una qualche apprensione alle avversarie del suo Brasile uscite dalle urne nel sorteggio per i Mondiali del 2026: i campioni sudamericani dovranno affrontare Marocco, Scozia e Haiti. "Il Marocco ha fatto molto bene all'ultimo Mondiale", nel 2022 in Qatar, dove ha raggiunto le semifinali, mentre il Brasile è stato eliminato ai quarti, ha sottolineato il ct italiano al canale brasiliano Sportv. "La Scozia ha una squadra molto forte; sarà molto difficile -, ha aggiunto -. Dobbiamo cercare di arrivare primi nel girone. Soprattutto, dobbiamo prepararci bene per la prima partita, che sarà molto importante e pensare a vincere tutte e tre le gare. Prima contro il Marocco, la più difficile, e poi contro le altre due avversarie. Dobbiamo essere fiduciosi". Il Brasile affronterà Francia e Croazia in due amichevoli che si disputeranno negli Stati Uniti a marzo. Quanto al ritorno in Nazionale di Neymar, assente da oltre due anni, Ancelotti ha lasciato aperto uno spiraglio, spiegando che sceglierà la sua squadra solo a maggio: "Se Neymar merita di essere ai Mondiali, se è in forma e migliore di qualcun altro, giocherà", ha spiegato, affermando di "non dover nulla a nessuno".

