Brasile, Ancelotti: "Girone duro, serve battere subito Marocco'"

Un "girone difficile" in cui sarà fondamentale partire bene battendo subito il Marocco. Carlo Ancelotti guarda con una qualche apprensione alle avversarie del suo Brasile uscite dalle urne nel sorteggio per i Mondiali del 2026: i campioni sudamericani dovranno affrontare Marocco, Scozia e Haiti. "Il Marocco ha fatto molto bene all'ultimo Mondiale", nel 2022 in Qatar, dove ha raggiunto le semifinali, mentre il Brasile è stato eliminato ai quarti, ha sottolineato il ct italiano al canale brasiliano Sportv. "La Scozia ha una squadra molto forte; sarà molto difficile -, ha aggiunto -. Dobbiamo cercare di arrivare primi nel girone. Soprattutto, dobbiamo prepararci bene per la prima partita, che sarà molto importante e pensare a vincere tutte e tre le gare. Prima contro il Marocco, la più difficile, e poi contro le altre due avversarie. Dobbiamo essere fiduciosi". Il Brasile affronterà Francia e Croazia in due amichevoli che si disputeranno negli Stati Uniti a marzo. Quanto al ritorno in Nazionale di Neymar, assente da oltre due anni, Ancelotti ha lasciato aperto uno spiraglio, spiegando che sceglierà la sua squadra solo a maggio: "Se Neymar merita di essere ai Mondiali, se è in forma e migliore di qualcun altro, giocherà", ha spiegato, affermando di "non dover nulla a nessuno".