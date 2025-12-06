Logo SportMediaset

Calcio

Napoli-Juve, Fonseca: "Faccio il tifo per Conte e Spalletti"

06 Dic 2025 - 09:27

"Spalletti può farti vincere lo scudetto, a Napoli ha già fatto grandi cose. Quando vinci gli avversari ti guardano con occhi diversi, riesci ad incutere tanto timore. Ma Conte è
un grandissimo, un allenatore che tutto il mondo invidia al Napoli". Parola di Daniel Fonseca, ex di Napoli e Juve, a Tuttosport. Conte è stato suo compagno di squadra: "Era una macchina da guerra, un grandissimo "cagac ... " quando c'era allenamento. Era semplicemente un esempio. Non diceva mai stupidaggini, ogni parola era un pugno sullo stomaco. Ho capito perché è diventato un grandissimo allenatore: aveva un carisma da trascinatore gia in campo. Per chi tifo? Per i due allenatori".

Sarri: "Siamo in costante crescita"

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Sandro Giacobbe in panchina: una vita per la Nazionale Cantanti

Grosso: "Dobbiamo fare una gran gara, avversario di livello"

Mondiale, oggi sorteggio

Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

Roma, rebus attacco

Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

La rivincita di Sarri

La rivincita di Sarri

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Sarri: "Siamo in costante crescita"

Nico Paz, altra magia

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Il Milan verso l'Olimpico

Le migliori parate di A

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

11:01
Brasile, Ancelotti: "Girone duro, serve battere subito Marocco'"
09:27
Napoli-Juve, Fonseca: "Faccio il tifo per Conte e Spalletti"
23:46
Sandro Giacobbe, Genoa: "Pilastro musica e cuore rossoblu"
22:40
Il murale dedicato a Schillaci fra i primi 10 nella classifica internazionale di Streetartcities.com
21:32
Roma, arrivano la versione digitale e un inedito live dell'inno di Venditti