Napoli-Juve, Fonseca: "Faccio il tifo per Conte e Spalletti"

"Spalletti può farti vincere lo scudetto, a Napoli ha già fatto grandi cose. Quando vinci gli avversari ti guardano con occhi diversi, riesci ad incutere tanto timore. Ma Conte è

un grandissimo, un allenatore che tutto il mondo invidia al Napoli". Parola di Daniel Fonseca, ex di Napoli e Juve, a Tuttosport. Conte è stato suo compagno di squadra: "Era una macchina da guerra, un grandissimo "cagac ... " quando c'era allenamento. Era semplicemente un esempio. Non diceva mai stupidaggini, ogni parola era un pugno sullo stomaco. Ho capito perché è diventato un grandissimo allenatore: aveva un carisma da trascinatore gia in campo. Per chi tifo? Per i due allenatori".