Napoli, Conte: "Per passare il turno serviva grande personalità, avremo rispetto della Juve"

L'allenatore del Napoli in esclusiva a Mediaset: "Dobbiamo fare di necessità virtù, serviva grande personalità"di Martino Cozzi
Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Cagliari, arrivata in seguito a una lotteria infinita: "È stata veramente lunga, chi è andato sul dischetto è stato bravo. Il fatto che si sia prolungata dimostra la bravura e la freddezza, in questi momenti devi avere la freddezza per prenderti quella responsabilità. I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo preso gol in maniera fortuita su un rimpallo. È stata una partita in cui abbiamo visto dall'inizio dei ragazzi che sono promettenti, come Vergara e Ambrosino, mentre qualcun altro non giocava da tanto. Sappiamo che da qui fino a gennaio ci sarà da fare di necessità virtù e tutto quello che arriva lo dobbiamo prendere con grande entusiasmo".
Si aspettava la personalità di Milinkovic-Savic rigorista?
"Sì, se l'abbiamo inserito è perché conoscevamo le sue qualità. È stato molto bravo. Di solito para molti rigori, oggi sono stati bravi quelli del Cagliari, ma ha parato quello decisivo e siamo riusciti a passare il turno".
Il Napoli deve per forza giocare sempre ad alta intensità?
"I bassi ritmi non ci appartengono. Quando giochiamo a ritmi bassi diventiamo più prevedibili, dobbiamo portare sempre un'alta intensità. Tanti ragazzi venivano da una partita non giocata dopo tanto tempo, è inevitabile che qualcuno sia potuto calare. Con le sostituzioni abbiamo cercato di riequilibrare la situazione e abbiamo avuto le occasioni per fare gol. Non ci siamo riusciti e siamo passati con i rigori, cosa che non succedeva da cinque anni. Ci prendiamo quello di buono perché i ragazzi hanno fatto bene".
Domenica arriva la Juventus: sarà una partita speciale o solo tre punti come le altre?
"È una partita, ci sono tre punti in palio per entrambe. Sappiamo di affrontare una grande squadra, io conosco benissimo la storia della Juventus e abbiamo grandissimo rispetto. In campo cercheremo di portare i tre punti dalla nostra parte".
Contento di Lucca?
"Ha fatto gol e si è impegnato. Può continuare a lavorare e a migliorare".