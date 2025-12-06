Logo SportMediaset

VERSO NAPOLI-JUVE

Juve, la decisione di Spalletti: blitz a Napoli il tempo della partita

Niente ritiro in città per evitare una nottata insonne ai giocatori. Tifosi azzurri divisi sull'accoglienza all'ex tecnico

di Antonella Pelosi
06 Dic 2025 - 10:12
© Getty Images

© Getty Images

Un vero e proprio blitz: Torino-Napoli in giornata soltanto il tempo della partita. Lo ha deciso Luciano Spalletti per il suo ritorno a Napoli per la prima volta da allenatore dopo la festa scudetto e l'addio alla panchina azzurra nel giugno 2023. Niente ritiro in città per la Juve: il tecnico bianconero ha voluto evitare ai suoi giocatori e a se stesso una notte di rumori di clacson e fuochi d'artificio, resse davanti all'hotel e cori di insulti come successo negli ultimi anni. Da qui la decisione di arrivare in città alle 12 e rinchiudersi nell'albergo scelto per il ritiro pre-gara fino al momento di dirigersi verso lo stadio Maradona per la sfida contro gli azzurri di Antonio Conte. Tutti liberi dopo l'allenamento di rifinitura del pomeriggio e raduno dei convocati fissato per domattina per la partenza dall'aeroporto di Caselle e il rientro nella notte da Capodichino. E quale accoglienza riserveranno i tifosi del Napoli all'ex tecnico? Una parte dello stadio sarebbe pronta a fischiare Spalletti, mentre altri tifosi lo applaudiranno non riuscendo a dimenticare il merito di aver riportato in città lo scudetto 33 anni dopo.

juve
spalletti

