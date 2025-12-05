Napoli-Juventus, è Conte contro Spalletti: nessun precedente tra i due in gare ufficiali

Sì perché l'inizio del mese di dicembre vede due storiche rivali del calcio italiano affrontarsi in una sfida che potrebbe già indirizzare una stagione. Il Napoli vuole vincere per restare in testa alla classifica, mentre per la Juventus ci sarebbe l'occasione di rilanciarsi definitivamente e, magari, provare a pensare di inserirsi nel treno scudetto. Tutti gli occhi del Maradona, però, saranno puntati su di loro: Antonio e Luciano, maestri nell'attirare l'attenzione e nel gestire la pressione. L'unico contatto tra i due, seppur a distanza, è arrivato nel 2019, quando Spalletti lasciò la panchina dell'Inter e il suo posto venne preso proprio da Antonio Conte. Poi nient'altro, se non il privilegio per entrambi di sedersi sulla panchina della Nazionale, avventura terminata con percorsi completamente opposti.