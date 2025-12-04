Napoli, sfatato il tabù dei quarti in Coppa Italia: Lucca si sblocca, Vergara convince

Discorso simile per Antonio Vergara, autore col Cagliari di una prestazione di grande spessore. Utilizzato in regia accanto a Elmas, il classe 2003 ha dimostrato di avere mezzi tecnici, fisici e personalità all'altezza della situazione e di poter essere un rincalzo interessante in mediana per far rifiatare alcuni giocatori o tamponare le emergenze. Parlando sempre di seconde linee, col Cagliari meno positive invece sono state le prove di Mazzocchi e Ambrosino. Il primo non è riuscito a fare entrambi le fasi con intensità e ritmo in fascia, faticando a supportare Politano. Il secondo invece si è visto poco a sinistra e non è stato in grado di mostrare il meglio del repertorio e di sfruttare una grande chance preziosa per mettersi ulteriormente in mostra.