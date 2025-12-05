Il murale dedicato a Schillaci fra i primi 10 nella classifica internazionale di Streetartcities.com

Il preventivo è di € 100.000 per coprire le spese di produzione e della relativa comunicazione. Si può sostenere il progetto acquistando una stampa con l’effige del murale- 25X35- numerata e timbrata Made in Sicily, per un’offerta minima di €20, oppure una riproduzione del murale in fine art per una offerta di € 1.900. La statua sarà installata a Palermo, Messina e Jawata, in Giappone, dove Schillaci giocò per quattro anni. Le stampe sono disponibili a Palermo in alcuni luoghi simbolici della vita di Schillaci: ai Campi Ribolla, dove aveva sede la sua scuola calcio, da Barone Gomme, dove Schillaci ebbe il suo primo lavoro, e in alcune delle imprese che hanno sostenuto la realizzazione del Murale, tra le quali il Ristorante Millesuoli ed il Ristorantino Leone. Oppure si possono richiedere alla Fondazione alla email: fondazionemadeinsicily@gmail.com