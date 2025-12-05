Logo SportMediaset

Calcio

Il murale dedicato a Schillaci fra i primi 10 nella classifica internazionale di Streetartcities.com

05 Dic 2025 - 22:40
© Ufficio Stampa

Il murale in acciaio ultra riflettente e sfavillante dedicato al campione di football Salvatore Schillaci, a Palermo, la sua città, partecipa al concorso internazionale dedicato al miglior murale dell’anno, promosso da Streetartcities.com, il più importante database al mondo di opere d’arte urbana. Realizzato da Andrea Sposari, al momento è fra i primi 10 nella classifica di novembre. Per votare c’è tempo fino al 10 dicembre: basta accedere al sito https://streetartcities.com/awards/2025-11, cliccare sulla voce “vota” sotto la foto dell’opera e confermare la propria preferenza attraverso un link che arriverà poco dopo via email. Ogni mese i 3 graffiti che hanno ottenuto più voti dagli utenti superano le prime selezioni. A febbraio 2026 i 36 finalisti mensili più altri artisti scelti dal team di esperti del sito, potranno accedere alla sfida finale. Poi spetterà ancora alla community online votare le 3 opere che saliranno sul podio e decretare il miglior murale del 2025. Street Art Cities nasce nel 2016 con l’intento di creare una mappa online dedicata alla street art. Oggi il portale è attivo in oltre 2500 città in tutto il mondo con una community che riunisce migliaia di appassionati. Il murale dell’indimenticabile Totò è una iniziativa della Fondazione Made in Sicily ETS, che in collaborazione con la famiglia Schillaci, di recente ha lanciato una raccolta solidale finalizzata a realizzare anche una statua in bronzo del calciatore.

Il preventivo è di € 100.000 per coprire le spese di produzione e della relativa comunicazione. Si può sostenere il progetto acquistando una stampa con l’effige del murale- 25X35- numerata e timbrata Made in Sicily, per un’offerta minima di €20, oppure una riproduzione del murale in fine art per una offerta di € 1.900. La statua sarà installata a Palermo, Messina e Jawata, in Giappone, dove Schillaci giocò per quattro anni. Le stampe sono disponibili a Palermo in alcuni luoghi simbolici della vita di Schillaci: ai Campi Ribolla, dove aveva sede la sua scuola calcio, da Barone Gomme, dove Schillaci ebbe il suo primo lavoro, e in alcune delle imprese che hanno sostenuto la realizzazione del Murale, tra le quali il Ristorante Millesuoli ed il Ristorantino Leone. Oppure si possono richiedere alla Fondazione alla email: fondazionemadeinsicily@gmail.com

