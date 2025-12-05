Napoli-Juventus ad alta tensione: la mossa anti-disturbo di Spalletti e il silenzio totale di Conte

Si avvicina il fischio d'inizio di Napoli-Juventus (domenica ore 20:45) e l'atmosfera attorno al big match è già incandescente. La sfida, caricata dal ritorno dei grandi ex a panchine invertite, vive una vigilia di nervi tesi e strategie preventive, sia logistiche che comunicative. Da una parte Luciano Spalletti, oggi tecnico bianconero, che vuole proteggere la squadra dall'ambiente partenopeo; dall'altra Antonio Conte, condottiero azzurro, che non parlerà in conferenza stampa.