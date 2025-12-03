Coppa Italia, le pagelle di Napoli-Cagliari: Lucca ci mette la testa, McTominay entra male, Buongiorno freddo

NAPOLI (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic 7 - normale amministrazione tra i pali senza pericoli nel primo tempo, nella ripresa incassa il gol di Esposito senza colpe sugli sviluppi di un rimpallo. Ai rigori calcia il settimo penalty e sfonda la porta, poi para il rigore di Luvumbo e decide il passaggio del turno in tandem con Buongiorno

Beukema 6 - dalle sue parti agiscono Gaetano e Kilicsoy, ma a ritmi bassi fa buona guardia fino ai cambi. Più impegnato dopo l'ingresso di Esposito e Borrelli

Juan Jesus 6,5 - si prende cura di Pavoletti con esperienza e attenzione senza sbavature in marcatura e nella battaglia ravvicinata sulle palle alte. Poi tiene Borrelli. Preciso in chiusura, nei raddoppi e dal dischetto ai rigori

Olivera 6,5 - controlla Luvumbo in tandem con Spinazzola e prova ad accentrarsi in fase di possesso per aiutare Vergara ed Elmas a impostare. Sempre preciso negli appoggi

dal 29' st Lang 6 - Conte lo fa entrare per dare vivacità e imprevidibilità, ma non riesce a colpire. Preciso dal dischetto ai rigori

Mazzocchi 5,5 - presidia la fascia destra, ma nel primo tempo rimane basso e dalla sua parte il Napoli spinge solo con Politano. Più propositivo nella ripresa, ma poco incisivo, lucido e preciso

dal 23' st Buongiorno 6,5 - Conte lo getta nella mischia dopo i cambi di Pisacane e la rete dell'1-1 e ai rigori firma il gol che porta il Napoli ai quarti di Coppa Italia

Vergara 6,5 - galleggia tra centrocampo e trequarti lavorando in rottura e in costruzione con ritmo e intensità insieme a Elmas. Chiama palla con personalità, ha buone idee e serve l'assist a Lucca

dal 29' st Neres 5 - dentro nel finale per il forcing azzurro. Impegna Caprile nel recupero, poi si fa ipnotizzare ai rigori fallendo il primo match point azzurro

Elmas 6,5 - fino all'ingresso di McTominay veste i panni del play al posto di Lobotka e se la cava bene in fase di costruzione abbassandosi come fa in nazionale e gestendo bene il traffico in regia, poi avanza sulla trequarti. Calcia il sesto rigore e la infila all'incrocio

Spinazzola 6 - tiene d'occhio Luvumbo insieme a Olivera rimanendo largo a sinistra per allargare il gioco e dare sbocco alla manovra in profondità per andare al cross. Dopo l'ingresso di Buongiorno si sposta a destra e non trova il guizzo giusto a centro area. Calcia il rigore numero 8 e segna con freddezza

Politano 6 - un po' esterno, un po' trequartista. A seconda della posizione il Napoli cambia assetto. Solita qualità e solidità in entrambe le fasi. Chiude giocando da quarto a destra nell'assalto finale. Ai rigori non sbaglia

Ambrosino 5,5 - con poco pressing, nel primo tempo fatica a farsi innescare dai compagni e si vede poco. Gli manca un po' di cattiveria e convinzione nell'attacco della profondità

dal 15' st McTominay 5,5 - entra per dare più peso e mettere il risultato al sicuro, ma da un suo tocco arriva il pareggio di Esposito e poi spedisce fuori di sinistro da buona posizione e impegna Caprile. Freddo ai rigori

Lucca 6,5 - Conte lo piazza al centro dell'attacco per far rifiatare Hojlund e, dopo un avvio col freno a mano tirato, risponde presente facendo valere fisicità e abilità nel gioco aereo. Sblocca la gara di testa, poi però sparisce un po' dal campo

dal 23' st Hojlund 6 - entra dopo il pareggio di Esposito, ma non riesce a procurarsi lo spazio e l'occasione per sfondare. Tira il quarto rigore e spiazza Caprile



A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Neres, Lang. All.: Conte 6