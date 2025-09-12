Napoli, a Firenze occasione per Milinkovic Savic? Inizia il turnover scientifico di Conte

Uno scenario nuovo per questo gruppo sotto Conte, avendo costruito buona parte delle fortune della scorsa stagione sulla possibilità di preparare al meglio una partita a settimana. E il fatto che l'esordio del portiere ex Torino possa arrivare proprio nella settimana in cui il Napoli tornerà a giocare in Champions League (giovedì 18 settembre a Manchester con il City) non è assolutamente casuale: la sensazione è che, oltre a tante rotazioni nei giocatori di movimento, anche i due portieri si alterneranno nelle 3 gare che aspettano gli azzurri nei prossimi sette giorni. Uno scenario a cui bisognerà imparare ad abituarsi: le parole di Conte di inizio stagione non erano di circostanza, Milinkovic Savic e Meret saranno costantemente in ballottaggio per tutta l'anno.