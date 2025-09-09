Napoli, con la Champions spazio ai nuovi: è l'ora di Beukema e Noa Lang

Il Napoli è pronto a mostrarsi in tutta la sua profondità. Nel mercato estivo la squadra è stata parecchio rinforzata (ben 9 colpi e quasi 200 milioni spesi) ma nelle prime giornata di Serie A le uniche novità sono state la presenza di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, dovuta principalmente all'assenza di Romelu Lukaku. Per sostituire il belga Manna e De Laurentiis hanno deciso di regalare a Conte anche un altro attaccante importante come Rasmus Hojlund. Ora però, con gli impegni che aumenteranno esponenzialmente, il tecnico salentino dovrà coinvolgere anche i nuovi che in queste prime uscite non si sono ancora visiti.