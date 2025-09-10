Il borsino dalle nazionali: Kean al top, Napoli sogna con Kdb e Hojlund. Splende la ThuLa

La partita più attesa del prossimo turno di campionato è sicuramente quella tra Juventus e Inter, in programma a Torino sabato 13 alle 18. Un appuntamento al quale Lautaro Martinez arriverà con un solo allenamento nelle gambe: il Toro è atteso ad Appiano soltanto venerdì, alla vigilia del derby d'Italia. La sensazione però è che il capitano nerazzurro, diventato quinto marcatore all time nella storia dell'Argentina grazie al gol contro il Venezuela, farà di tutto per esserci. Buone sensazioni anche per Marcus Thuram che per i forfait di Dembelè e Douè ha avuto modo di mettersi in mostra anche con la Francia, guadagnandosi il rigore che ha stappato la partita dei transalpini contro l'Islanda. In gol con le rispettive nazionali sono andati anche due centrali dell'Inter, Alessandro Bastoni con l'Italia e Manuel Akanji, pronto al debutto in nerazzurro nel big match di Torino, con la Svizzera.