Il Napoli condanna il comportamento di Allegri: "Insulti gravi a Oriali, tutti hanno visto. Non passi inosservato"

La tensione è esplosa al 29' minuto, in occasione di un fallo di Rabiot su Politano non sanzionato dall'arbitro Zufferli. Alla richiesta di un cartellino rosso da parte della panchina azzurra e all'urlo "Ma basta!" di Antonio Conte, si è scatenato il caos. È in quel momento che è iniziato il duello verbale tra Allegri e Oriali, proseguito con scaramucce per tutto il resto della gara e culminato, secondo l'accusa del Napoli, negli insulti che ora il club chiede vengano sanzionati.