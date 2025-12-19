Il Napoli condanna il comportamento di Allegri: "Insulti gravi a Oriali, tutti hanno visto. Non passi inosservato"

Milan, contro il Napoli in campo con i nomi in arabo sulle maglie
Duro comunicato del Napoli: "Allegri ha insultato pesantemente Oriali. Aggressione fuori controllo, ci sono 33 telecamere: non passi inosservata".di Stefano Fiore
La prima semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato uno strascico velenoso relativo a cose di bordocampo. Il Napoli infatti ha diramato una nota ufficiale in cui condanna il comportamento di Massimiliano Allegri, accusando l'allenatore del Milan di aver aggredito verbalmente Gabriele Oriali, team manager e braccio destro di Antonio Conte.
Il club di De Laurentiis non usa giri di parole e punta il dito contro l'atteggiamento del tecnico rossonero, invocando l'intervento degli organi competenti. "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan", si legge nel comunicato, che entra nel dettaglio dell'accaduto: Allegri avrebbe "pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati", il tutto "alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva".
La società azzurra lancia un appello affinché l'episodio non venga archiviato come semplice nervosismo da partita: "Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata". Il Napoli, di fatto, chiama in causa la prova televisiva: "Con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".
La tensione è esplosa al 29' minuto, in occasione di un fallo di Rabiot su Politano non sanzionato dall'arbitro Zufferli. Alla richiesta di un cartellino rosso da parte della panchina azzurra e all'urlo "Ma basta!" di Antonio Conte, si è scatenato il caos. È in quel momento che è iniziato il duello verbale tra Allegri e Oriali, proseguito con scaramucce per tutto il resto della gara e culminato, secondo l'accusa del Napoli, negli insulti che ora il club chiede vengano sanzionati.
