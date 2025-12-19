Napoli-Milan, Hojlund fa la differenza per Conte e Allegri si mangia le mani

Dall’altro lato il Milan, che di un uomo come Hojlund ne avrebbe bisogno. E non poco. Perché ancora una volta Allegri fa i conti con l’assenza di un attaccante di peso, con Pulisic e Nkunku che non sono sufficienti nella serata di Riad. Non è la prima volta che capita, non sarà di certo l’ultima (purtroppo per i tifosi rossoneri alla lettura), con la società che non può più ignorare l’urlo disperato del tecnico livornese: serve una punta. E pensare che proprio Hojlund avrebbe dovuto essere quell’attaccante oggi assente nella rosa del Diavolo, fa un certo effetto.