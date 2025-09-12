Logo SportMediaset
FIORENTINA

Fiorentina, Gudmundsson: "Pioli crede molto in me. Fantacalcio? Voi italiani siete pazzi..."

Il numero 10 Viola ha parlato in esclusiva a Sportmediaset in vista del big match in programma sabato sera al Franchi contro i campioni d'Italia

12 Set 2025 - 07:25

Non c'è infortunio che tenga: Albert Gudmundsson dopo una stagione sottotono vuole tornare a giocare sui livelli che avevano convinto la Fiorentina a investire quasi 20 milioni per strapparlo al Genoa. Il 10 della Viola ha subito un piccolo infortunio durante la pausa delle nazionali, ma nulla di particolarmente preoccupante: Gud potrebbe essere regolarmente alle spalle di Mois Kean già per il match di sabato sera contro i campioni d'Italia del Napoli, la prima nel nuovo Franchi. 

I campioni d'Italia del Napoli arriveranno al Franchi sabato, che tipo di match ti aspetti? 

Il Napoli è un top club sono una squadra molto forte e non sarà facile. Sono una delle favorite per lo scudetto: averlo vinto lo scorso anno li rende favoriti in automatico. Quest'estate hanno anche comprato giocatori forti quindi per me sono tra i favoriti.

Tu ci sarai dopo l'infortunio con l'Islanda? Hai avuto un momento in cui, quando ti sei fatto male, visto i vari infortuni dello scorso anno, hai detto no, non di nuovo?

Sì, onestamente ho pensato: "Cavolo, ci risiamo" ma alla fine ti rialzi e pensi a tornare il più presto possibile. Alla fine non è un infortunio grave, è stato solo un momento e ora voglio solo tornare a giocare. Sto facendo di tutto per esserci questo weekend e spero di esserci. 

 Alla Fiorentina è arrivato Pioli che conosce già l'ambiente. Cosa ha portato alla squadra e cosa ti chiede?

Penso che tutti abbiano visto come ha alzato il livello con il suo carattere, la sua esperienza e personalità. Ha trasmesso la giusta mentalità a tutti è stato un bene per tutta la squadra ma anche per me. Sento che crede molto in me e ora sta a me ripagare la fiducia.

In Italia c'è il Fantacalcio, ti piace? Sei consapevole che molti appassionati ti hanno scelto nella loro squadra? 

Io non ci gioco e non ho la mia squadra ma vedo quanto gli Italiani diventino pazzi per il Fantacalcio. Ma è divertente. In Islanda ne abbiamo uno simile ma siamo meno pazzi degli italiani. È divertente vedere gli italiani che mi scrivono sui social e diventino pazzi per il Fantacalcio.

