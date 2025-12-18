Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale

Il Napoli aggancia la Roma al quinto posto delle squadre che hanno conquistato più finali nella storia della Supercoppa Italiana: sei, dietro a Juventus (17), Milan (13), Inter (13, impegnata domani nella semifinale contro il Bologna) e Lazio (otto).

Solo Simone Inzaghi (sette) ha ottenuto più successi da allenatore rispetto ad Antonio Conte (sei, al pari di Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti) contro Massimiliano Allegri tra tutte le competizioni.

Con il match odierno, sono salite a 14 le partecipazioni del Milan alla Supercoppa Italiana – solo la Juventus (18) ne conta di più rispetto ai rossoneri nella storia della competizione.

In questo match hanno segnato entrambi i giocatori che hanno preso parte a più reti con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni 2025/26: otto David Neres (4G+4A) e nove Rasmus Højlund (7G+2A).

Rasmus Højlund – miglior marcatore stagionale del Napoli con sette reti all-comps – è diventato il primo giocatore danese di sempre a trovare la rete in un match di Supercoppa Italiana.

Prima di Rasmus Højlund nel match odierno, l'ultimo giocatore danese a trovare una rete contro il Milan tra tutte le competizioni era stato Christian Eriksen (il 26 gennaio 2021 in Coppa Italia, con la maglia dell'Inter).

Prima di David Neres, l'unico altro giocatore brasiliano a segnare in un match di Supercoppa Italiana con la maglia del Napoli era stato Careca, che realizzò una doppietta contro la Juventus l'1 settembre 1990. Inoltre, nessun connazionale del classe 1997 aveva mai segnato contro il Milan nella competizione.

In 21 presenze stagionali tra tutte le competizioni, David Neres (4G+4A) ha già eguagliato il suo numero di partecipazioni al gol della scorsa stagione con il Napoli: otto (3G+5A in 30 sfide nel 2024/25).

Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in 17 partite da inizio 2025 e solo Inter (23) e Roma (21) vantano più clean sheet dei partenopei tra tutte le competizioni dall’inizio di quest’anno solare (17 anche l’Atalanta).

Il Milan ha subito una sconfitta senza segnare e concedendo almeno due reti ai propri avversari tra tutte le competizioni per la prima volta dal 18 gennaio 2025 (Juventus-Milan 2-0, in Serie A).

Il Milan è andato in svantaggio in tutte le ultime quattro gare ufficiali (contro Lazio in Coppa Italia, contro Torino e Sassuolo in Serie A, contro il Napoli in Supercoppa Italiana), dopo che era andato sotto nel punteggio solo due volte nelle prime 15 partite di questa stagione tra tutte le competizioni (contro Cremonese e Fiorentina in campionato).

Massimiliano Allegri ha agganciato oggi Simone Inzaghi in vetta alla classifica degli allenatori con più panchine nella storia della Supercoppa Italiana: otto entrambi – tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte il bilancio del tecnico rossonero in questa competizione.

Per la prima volta in questa stagione, il Milan non ha schiera alcun giocatore italiano nella propria formazione titolare tra tutte le competizioni.