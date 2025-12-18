Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale

Napoli-Milan, le immagini della semifinale
Assist e gol per il danese che buca la difesa rossonera per due volte regalando agli azzurri l'accesso alla finale di lunedì 22 dicembre
Il Napoli batte 2-0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana conquistando l'accesso alla finalissima in programma lunedì 22 dicembre. Al King Saud University Stadium di Riad parte bene il Napoli, ma il Milan tiene il pallino del gioco costruendo e affacciandosi in maniera pericolosa dalle parti di Milinkovic-Savic. Rossoneri che sfiorano più volte la rete, ma a passare avanti al 39' è la squadra di Conte con David Neres, col brasiliano bravo a spingere in rete con un tap-in vincente il passaggio di Hojlund scappato alla marcatura di De Winter. Nel finale della prima frazione il danese va vicino al raddoppio su contropiede fulmineo con Elmas, ma Maignan intuisce la conclusione sul primo palo salvando il Milan deviando in angolo.
Nel secondo tempo gli azzurri vanno vicini al 2-0 con una conclusione potente di Rrahmani, con Maignan che toglie la palla quasi dall'incrocio dei pali, poi i rossoneri tornano in cattedra. A caccia del pari, gli uomini di Allegri si fanno più aggressivi e sono decisi nel possesso palla, cercando di scardinare la difesa dei campioni d'Italia. Ma ancora una volta a centrare l'obiettivo sono i campani, con Hojlund che al 64' attacca bene la profondità prendendosi gioco di De Winter per poi calciare defilato in maniera potente battendo Maignan in diagonale. I rossoneri provano a reagire con Fofana, appena entrato, senza però impensierire Milinkovic-Savic, mentre la palla del possibile tris capita a McTominay, con lo scozzese che però manda in orbita il destro. Alla fine, nonostante l'arrembaggio finale dei rossoneri, Conte manda ko Allegri 2-0, col capitolo conclusivo, come detto, il 22 dicembre contro la vincente della sfida tra Bologna e Inter, in programma venerdì.
LE PAGELLE
Pavlovic 6 - È una vera e propria roccia, una sicurezza per il reparto difensivo rossonero e una pedina in più in zona avanzata. L'unica pecca? Aver gestito male la marcatura di Neres in occasione del vantaggio azzurro.
De Winter 5 - Prima si lascia scappare Hojlund in occasione del vantaggio azzurro, poi non riesce minimamente a trattenere il danese in occasione del raddoppio. Una serata da dimenticare.
Nkunku 5,5 - Tra i suoi piedi capita una delle palle gol più ghiotte del primo tempo, al termine di un contropiede super di Saelemaekers. E dal suo gol sbagliato parte l'azione per il vantaggio dei partenopei. Nella ripresa è un vero e proprio "Nkunku cercasi"
Rrahmani 6,5 - Il kosovaro è una sicurezza difensiva, una pedina imprescindibile nello scacchiere di Conte. Si prende il peso del reparto sulle spalle e non fa passare quasi nulla.
McTominay 6 - In leggera involuzione negli ultimi match, conferma il momento un po' così anche a Riad non riuscendo a lasciare il segno e sbagliando anche quelle palle gol che l'anno scorso avrebbe segnato a occhi chiusi.
David Neres 7 - Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il gol del vantaggio, ma è soltanto la punta dell'iceberg di una partita giocata in maniera intelligente. Il brasiliano è in "start and stop", accendendosi e accelerando in maniera decisa quando ha il pallone tra i piedi. E i rossoneri soffrono.
Hojlund 7,5 - La marcatura di De Winter non gli fa paura, anzi. Il danese riesce a prendere spesso il tempo al rossonero, soprattutto in occasione della palla trasformata poi in gol da Neres. Nel secondo tempo è imprendibile e nel match fin qui più importante per la stagione azzurra è decisivo.
IL TABELLINO
NAPOLI-MILAN 2-0
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic 6,5; Juan Jesus 6,5, Rrahmani 6,5, Di Lorenzo 6,5; Politano 6,5 (32' st Mazzocchi sv), McTominay 6, Lobotka 6,5, Spinazzola 6,5 (36' st Gutierrez sv); Neres 7 (43' st Vergara sv), Elmas 6,5 (32' st Lang sv), Hojlund 7,5 (36' st Lucca sv)
A disposizione: Contini, Ferrante, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Baridò, De Chiara
Allenatore: Conte 6,5
Milan (3-5-2): Maignan 5,5; Tomori 6, De Winter 5 (24' st Athekame 5,5), Pavlovic 6; Saelemaekers 6 (24' st Fofana 6), Loftus-Cheek 5,5, Jashari 5,5 (30' st Modric 6), Rabiot 5,5, Estupinan 5,5; Pulisic 5,5, Nkunku 5
A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani
Allenatore: Allegri 5
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 39' Neres (N), 19' st Hojlund (N)
Ammoniti: Spinazzola, McTominay (N), Rabiot, Tomori, Athekame (M)
Espulsi: -
LE STATISITICHE DI NAPOLI-MILAN
Il Napoli aggancia la Roma al quinto posto delle squadre che hanno conquistato più finali nella storia della Supercoppa Italiana: sei, dietro a Juventus (17), Milan (13), Inter (13, impegnata domani nella semifinale contro il Bologna) e Lazio (otto).
Solo Simone Inzaghi (sette) ha ottenuto più successi da allenatore rispetto ad Antonio Conte (sei, al pari di Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti) contro Massimiliano Allegri tra tutte le competizioni.
Con il match odierno, sono salite a 14 le partecipazioni del Milan alla Supercoppa Italiana – solo la Juventus (18) ne conta di più rispetto ai rossoneri nella storia della competizione.
In questo match hanno segnato entrambi i giocatori che hanno preso parte a più reti con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni 2025/26: otto David Neres (4G+4A) e nove Rasmus Højlund (7G+2A).
Rasmus Højlund – miglior marcatore stagionale del Napoli con sette reti all-comps – è diventato il primo giocatore danese di sempre a trovare la rete in un match di Supercoppa Italiana.
Prima di Rasmus Højlund nel match odierno, l'ultimo giocatore danese a trovare una rete contro il Milan tra tutte le competizioni era stato Christian Eriksen (il 26 gennaio 2021 in Coppa Italia, con la maglia dell'Inter).
Prima di David Neres, l'unico altro giocatore brasiliano a segnare in un match di Supercoppa Italiana con la maglia del Napoli era stato Careca, che realizzò una doppietta contro la Juventus l'1 settembre 1990. Inoltre, nessun connazionale del classe 1997 aveva mai segnato contro il Milan nella competizione.
In 21 presenze stagionali tra tutte le competizioni, David Neres (4G+4A) ha già eguagliato il suo numero di partecipazioni al gol della scorsa stagione con il Napoli: otto (3G+5A in 30 sfide nel 2024/25).
Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in 17 partite da inizio 2025 e solo Inter (23) e Roma (21) vantano più clean sheet dei partenopei tra tutte le competizioni dall’inizio di quest’anno solare (17 anche l’Atalanta).
Il Milan ha subito una sconfitta senza segnare e concedendo almeno due reti ai propri avversari tra tutte le competizioni per la prima volta dal 18 gennaio 2025 (Juventus-Milan 2-0, in Serie A).
Il Milan è andato in svantaggio in tutte le ultime quattro gare ufficiali (contro Lazio in Coppa Italia, contro Torino e Sassuolo in Serie A, contro il Napoli in Supercoppa Italiana), dopo che era andato sotto nel punteggio solo due volte nelle prime 15 partite di questa stagione tra tutte le competizioni (contro Cremonese e Fiorentina in campionato).
Massimiliano Allegri ha agganciato oggi Simone Inzaghi in vetta alla classifica degli allenatori con più panchine nella storia della Supercoppa Italiana: otto entrambi – tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte il bilancio del tecnico rossonero in questa competizione.
Per la prima volta in questa stagione, il Milan non ha schiera alcun giocatore italiano nella propria formazione titolare tra tutte le competizioni.