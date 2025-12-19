McTominay tra passato e presente: "Troppo facile dare la colpa al Manchester. Conte? Lo adoro"

McTominay ha parlato anche del suo addio al Manchester United, club in cui è cresciuto sin da ragazzo e che ha lasciato 18 mesi fa per l'avventura in Italia: "Nel mio ultimo anno a Manchester - ha detto - ho segnato dieci gol e abbiamo vinto una coppa. Non si può dire che non stessi facendo bene. Quando giochi allo United sei sotto una lente d'ingrandimento continua e tutto sembra amplificato. Ma lì i minuti te li devi guadagnare, come ha fatto Bruno Fernandes. A Manchester mi hanno dato tutto: nutrizione, allenamenti, supporto tattico. Le condizioni per avere successo c'erano, ma se giochi sempre, segni e senti parlare bene di te, tutto diventa più naturale".