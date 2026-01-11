Inter-Napoli 2-2, Stellini: "Rigore? Non commento. Dimostrato grande carattere e personalità"

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, è intervenuto a Dazn subito dopo il pareggio per 2-2 in casa dell'Inter. Alla domanda sull'episodio del rigore, Stellini risponde così: "Passerei oltre, non mi soffermerei sull'episodio del rigore perché veniamo da una settimana complicata. È giusto andare oltre e pensare alla prestazione, che è stata ottima, e alla reazione dopo il rigore, che ci dà fiducia e forza. Abbiamo una squadra che anche stasera ha dimostrato di valere il titolo vinto l'anno scorso".