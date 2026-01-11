Inter-Napoli 2-2, Stellini: "Rigore? Non commento. Dimostrato grande carattere e personalità"

© Getty Images
Il vice di Conte: "Rimontare due volte l'Inter a San Siro non è mai facile"di Martino Cozzi
Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, è intervenuto a Dazn subito dopo il pareggio per 2-2 in casa dell'Inter. Alla domanda sull'episodio del rigore, Stellini risponde così: "Passerei oltre, non mi soffermerei sull'episodio del rigore perché veniamo da una settimana complicata. È giusto andare oltre e pensare alla prestazione, che è stata ottima, e alla reazione dopo il rigore, che ci dà fiducia e forza. Abbiamo una squadra che anche stasera ha dimostrato di valere il titolo vinto l'anno scorso".
Antonio Conte ha deciso di non presentarsi a parlare dopo l'espulsione, una scelta spiegata così da Stellini: "C'è grande soddisfazione per la reazione. Il momento subito dopo il rigore abbiamo visto l'episodio, la reazione è dovuta al gol subito. Noi non commentiamo l'episodio o dovremmo riavvolgere il nastro e non vorremmo farlo. Il mister dopo altre espulsioni ha deciso in passato di non parlare, speriamo che non succeda ancora perché vuol dire che non viene espulso".
Stellini, poi, analizza anche lo stato fisico della squadra, elemento chiave per la rimonta di questa sera: "Siamo in un ottimo momento dal punto di vista fisico, lo siamo da un po' di tempo anche se non abbiamo grandi rotazioni. Dobbiamo avere un po' di pazienza per riuscire ad aumentare l'impatto fisico. Rimontare due volte l'Inter a San Siro non è mai facile, la squadra ha ampiamente meritato il pareggio. Nel secondo tempo siamo entrati subito convinti di fare male, siamo soddisfatti per carattere e personalità".
Chiudendo, l'analisi ricade anche sulla prestazione di Rasmus Hojlund, in costante crescita: "È arrivato in un momento in cui era tutto iniziato, è un nazionale e non l'abbiamo mai visto molto nei mesi di settembre e ottobre. Lui ha messo grande disponibilità e umiltà. Giocare spalle alla porta non era la sua qualità migliore, ma si impegna quotidianamente per migliorare. Vogliamo costruire un attaccante completo con tante frecce nel suo arco".
DE LAURENTIIS: "NAPOLI FAVOLOSO"
"Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?", così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X.