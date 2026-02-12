napoli

Conte e l'insulto a Manganiello in Napoli-Como: cosa rischia e il video del labiale

Antonio Conte nel mirino della Procura Federale dopo gli insulti a Manganiello in Napoli-Como

12 Feb 2026 - 08:33
videovideo

La mancata espulsione di Jacobo Ramon in Napoli-Como di Coppa Italia aveva fatto arrabbiare talmente tanto Antonio Conte da urlare frasi decisamente poco edificanti verso l'arbitro Gianluca Manganiello. "Almeno vallo a vedere, testa di c…" si legge nel labiale dell'allenatore del Napoli mostrato da Mediaset dopo il quarto di finale che ha sancito l'eliminazione degli azzurri ai quarti di finale.

Cos'è successo tra Conte e Manganiello?

 Una reazione che potrebbe costargli caro visto che la Procura Federale guidata da Chinè ha acquisito il video (e tutti gli audio) di cui sopra per valutare la possibile apertura di un fascicolo a suo carico. Da quel che trapela nel referto arbitrale non ci sarebbe traccia degli insulti, anche perché Manganiello era troppo lontano e il quarto uomo distratto da una conversazione agli auricolari. Da capire invece se ci sia scritto qualcosa nella relazione degli osservatori della Figc a bordo campo.

Cosa rischia Conte?

 In caso di inchiesta e successiva colpevolezza, Conte rischierebbe al massimo un turno di squalifica da scontare in Coppa Italia ma potrebbe anche trasformare la sanzione in multa se procedesse col patteggiamento.

