Buone notizie per Conte: Anguissa di nuovo in gruppo, ecco quando rientra

Il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e punta al rientro in campo nel giro di pochi giorni. Il camerunese era ai box da inizio novembre, quando in ritiro con la nazionale aveva rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. A gennaio il recupero sembrava andare per il verso giusto, ma sono subentrati i problemi alla schiena che l'hanno tenuto fuori fino a qualche giorno fa.