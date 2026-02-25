Buone notizie per Conte: Anguissa di nuovo in gruppo, ecco quando rientra
Il centrocampista si era infortunato in nazionale lo scorso novembre
Antonio Conte può tirare un (mezzo) sospiro di sollievo. Se da un lato le condizioni di Scott McTominay migliorano a rilento, dall'altro il tecnico può finalmente riabbracciare Frank Zambo Anguissa.
Il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e punta al rientro in campo nel giro di pochi giorni. Il camerunese era ai box da inizio novembre, quando in ritiro con la nazionale aveva rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. A gennaio il recupero sembrava andare per il verso giusto, ma sono subentrati i problemi alla schiena che l'hanno tenuto fuori fino a qualche giorno fa.
Il lavoro di sollecito svolto ultimamente ha fornito indicazioni positive e ora Anguissa è pronto a dare il suo contributo per l'ultima parte di stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rientro contro il Torino tra dieci giorni resta l'opzione più probabile, anche se non è da escludere che si possa rivederlo già questo sabato al Bentegodi con il Verona.
Insomma, in attesa di McTominay e De Bruyne il centrocampo del Napoli inizia a recuperare i suoi pezzi più pregiati.