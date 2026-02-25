Napoli

Buone notizie per Conte: Anguissa di nuovo in gruppo, ecco quando rientra

Il centrocampista si era infortunato in nazionale lo scorso novembre 

25 Feb 2026 - 14:32
videovideo

Antonio Conte può tirare un (mezzo) sospiro di sollievo. Se da un lato le condizioni di Scott McTominay migliorano a rilento, dall'altro il tecnico può finalmente riabbracciare Frank Zambo Anguissa

Il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e punta al rientro in campo nel giro di pochi giorni. Il camerunese era ai box da inizio novembre, quando in ritiro con la nazionale aveva rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. A gennaio il recupero sembrava andare per il verso giusto, ma sono subentrati i problemi alla schiena che l'hanno tenuto fuori fino a qualche giorno fa. 

Il lavoro di sollecito svolto ultimamente ha fornito indicazioni positive e ora Anguissa è pronto a dare il suo contributo per l'ultima parte di stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rientro contro il Torino tra dieci giorni resta l'opzione più probabile, anche se non è da escludere che si possa rivederlo già questo sabato al Bentegodi con il Verona

Insomma, in attesa di McTominay e De Bruyne il centrocampo del Napoli inizia a recuperare i suoi pezzi più pregiati. 

Leggi anche

Uniformità, corsi d'aggiornamento e sorteggio designazioni: il fronte delle big unito per la rivoluzione arbitrale

napoli
andre-frank zambo anguissa
infortunio

Ultimi video

01:48
Ecco i centrocampisti

Da Cristante a Pisilli: nuovi gol per la Roma

00:11
DICH PICCOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"

01:02
DICH VANOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Vanoli e la Conference League: "Esame di maturità, voglio la mentalità giusta"

02:03
CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

01:10
CLIP FERRERO SU TIFOSI PRE JUVENTUS-GALATASARAY 25/02 SRV

La Juve rimonta? Tifosi divisi: "Vinciamo 4-0, però…"

02:24
CLIP CALLEGARI SU POSSIBILITA RIMONTA JUVENTUS E ATALANTA 25/02 SRV

Callegari: "Atalanta e Juve rimontano se…"

01:02
CLIP FERRERO SU FORMAZIONE JUVE PRE GALATASARAY 25/02 SRV

Le ultime sulla formazione della Juve

02:22
Juve, tutto in una sera

Juve, tutto in una sera

02:34
"Chance? Poche, ma..."

"Chance? Poche, ma..."

01:50
Lo Stadium aspetta Yldiz

Lo Stadium aspetta Yldiz

01:43
Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

01:16
Carnesecchi ottimista

Carnesecchi ottimista

01:52
L'Atalanta ci crede

L'Atalanta ci crede

01:40
Napoli aspetta i suoi big

Il Napoli aspetta i suoi big

01:45
Cercasi Capitan America

Cercasi Capitan America: cos'è successo a Pulisic?

01:48
Ecco i centrocampisti

Da Cristante a Pisilli: nuovi gol per la Roma

I più visti di Napoli

Manna su tutte le furie: "Gol annullato imbarazzante. Perché il Var non interviene?"

Arbitri, la misura è colma: il Napoli guida la crociata del Var a chiamata

Tomori, Bremer, Hien: il dossier arbitrale da dieci episodi che fa infuriare il Napoli

Pasalic e Samardzic affondano il Napoli: anche Palladino nel mischione Champions

Napoli, riecco De Bruyne: il belga è tornato ad allenarsi a Castel Volturno

Atalanta-Napoli, le foto della sfida di Bergamo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:20
Italia femminile, inizia percorso Mondiale. Soncin: "Chiaro il nostro obiettivo"
15:43
Inter, buone notizie verso il Genoa: Calhanoglu torna in gruppo. Fuori solo Lautaro
15:15
Bologna, Italiano: "Vietato sottovalutare il Brann. Quanto fatto dal Bodo ha insegnato molto"
15:03
Juventus, i convocati per il Galatasaray: la decisione su Bremer e Yildiz
13:35
Imolese Calcio, evasione per due milioni: denunciati i dirigenti