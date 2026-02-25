Napoli

McTominay, Verona a forte rischio: le ultime sulle condizioni dello scozzese

L'ex Manchester United è out per un problema al polpaccio: sarà lui a decidere quando tornare 

25 Feb 2026 - 10:56
videovideo

Dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta, il Napoli farà visita al Verona in una sfida importantissima per la corsa al quarto posto, visto anche l'incrocio tra Roma e Juventus del giorno dopo. 

Antonio Conte deve fare i conti ancora una volta con assenze pesanti, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Il rientro di Scott McTominay, infatti, non sembra così vicino. Out dal secondo tempo della sfida contro il Genoa, gli azzurri senza l'ex Manchester United non hanno più vinto. 

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rischio che McTominay salti anche la trasferta del Bentegodi è abbastanza alto. Negli ultimi due giorni, il centrocampista ha fatto registrare qualche progresso ma non come si sperava. Il Napoli e il suo staff medico non vogliono correre alcun tipo di rischio, soprattutto in un periodo così delicato della stagione. 

Sarà dunque lo scozzese a decidere il momento migliore per tornare: Scott vuole essere al 100% per dare una mano alla squadra nella corsa alla prossima Champions League, ma allo stesso tempo pensa anche al Mondiale con la sua nazionale. 

Insomma, bisognerà attendere che l'infiammazione passi del tutto. Intanto, il Napoli spera di rialzare la testa anche senza McTominay. 

