McTominay, Verona a forte rischio: le ultime sulle condizioni dello scozzese

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rischio che McTominay salti anche la trasferta del Bentegodi è abbastanza alto. Negli ultimi due giorni, il centrocampista ha fatto registrare qualche progresso ma non come si sperava. Il Napoli e il suo staff medico non vogliono correre alcun tipo di rischio, soprattutto in un periodo così delicato della stagione.