Inter-Napoli, Marotta: "Le schermaglie con Conte fanno parte del gioco, i punti di vista possono essere diversi"

Inter, ecco la quarta maglia dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina
© Footy Headlines
© Footy Headlines
Il numero uno nerazzurro ha parlato a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida con il Napoli
Giuseppe Marotta ha voluto far chiarezza sulle recenti frecciatine a distanza con Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli. Intervistato da Dazn a pochi istanti dal calcio d'inizio del match di San Siro, il numero uno nerazzurro ha risposto così: "L’ho già salutato negli spogliatoi, mi sembra il minimo tra due persone corrette che hanno trascorso anni di lavoro insieme. Poi i punti di vista possono essere diversi, ma questo fa parte del nostro mondo. Sono schermaglie dialettiche che però sono dinamiche che il calcio propone quando ci sono duelli al vertice della classifica".
Questa sera, a fare la differenza dovranno essere gli aspetti mentali ed emotivi, spesso mancati nei big match: "L’aspetto mentale nel calcio dell’era moderna rappresenta una percentuale molto elevata. Oggi si giocherà anche da questo punto di vista". Poi aggiunge: "Il merito è di questa classifica e di un periodo stagionale che ci trova soddisfatti e il merito è di Chivu, che come società abbiamo il dovere di supportare nella sua gestione. Lo abbiamo fatto con la vicinanza, col confronto quotidiano che c’è, poi i meriti vanno tra lui e la squadra. Poi c’è il merito dei tifosi che non ci hanno fatto mai mancare affetto".
Marotta chiude anche con un passaggio sul mercato, dove i nerazzurri sono alla caccia di un esterno destro a causa dell'infortunio di Dumfries: "Società e mister devono agire di concerto, poi l’allenatore può non conoscere tutti i calciatori del mondo ma noi abbiamo l’obbligo di confrontarci con lui per delineare i profili necessari. Nella fattispecie, noi abbiamo una rosa numerosa che risponde agli obiettivi della stagione. Abbiamo questo neo legato all’infortunio di Denzel Dumfries, se potremo rinsaldare quel lato della rosa lo faremo ma non è facile trovare un profilo da Inter. Sono quelle opportunità che è raro trovare a gennaio".
© Footy Headlines
© Footy Headlines