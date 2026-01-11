Inter-Napoli, Marotta: "Le schermaglie con Conte fanno parte del gioco, i punti di vista possono essere diversi"

Marotta chiude anche con un passaggio sul mercato, dove i nerazzurri sono alla caccia di un esterno destro a causa dell'infortunio di Dumfries: "Società e mister devono agire di concerto, poi l’allenatore può non conoscere tutti i calciatori del mondo ma noi abbiamo l’obbligo di confrontarci con lui per delineare i profili necessari. Nella fattispecie, noi abbiamo una rosa numerosa che risponde agli obiettivi della stagione. Abbiamo questo neo legato all’infortunio di Denzel Dumfries, se potremo rinsaldare quel lato della rosa lo faremo ma non è facile trovare un profilo da Inter. Sono quelle opportunità che è raro trovare a gennaio".