"Vergognatevi, vergognatevi tutti": Conte perde la testa e viene espulso da Doveri

Grande tensione al minuto 70' di Inter-Napoli. L'arbitro Doveri viene richiamato dal Var e assegna un rigore ai nerazzurri per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan e poco dopo Antonio Conte perde letteralmente la testa e protestando calcia un pallone lontanissimo. Il direttore di gara gli mostra il cartellino rosso, ma il tecnico non ci sta, va faccia a faccia con il quarto uomo e abbandonando il campo urla diverse volte "vergognatevi, vergognatevi tutti" in direzione della terna arbitrale.