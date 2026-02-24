Arbitri, la misura è colma: il Napoli guida la crociata del Var a chiamata

In fondo a un campionato in cui, ogni week-end, succede davvero di tutto, la lista degli scontenti è lunga e variegata. Non c'è squadra, dall'Inter in giù, che non abbia avuto modo di lamentarsi dell'operato di arbitri e Var in questa stagione e che, in qualche modo, non si sia fatta sentire. L'ultimo in ordine di tempo è il Napoli, reduce da una sconfitta a Bergamo che ne potrebbe complicare la corsa Champions e che è stata fortemente condizionata dall'arbitro Chiffi, non a caso fermato dal designatore. E allora? Allora De Laurentiis ha alzato il telefono per parlare con Gravina e lamentarsi della situazione ma, soprattutto, sta prendendo la palla al balzo per guidare una rivoluzione che mai come oggi sembra necessaria.